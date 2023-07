Trabajadores de Albertsons Reaccionan Ante Reporte Fiscal

Escucha este artículo Escucha este artículo

El pasado 27 de julio , trabajadores esenciales de supermercados propiedad de Albertsons reaccionaron ante los resultados del primer trimestre del año fiscal de la compañía así como ante los disparatados pagos planeados por los ejecutivos corporativos en caso de que la propuesta fusión de esta compañía y Kroger resulte aprobada. Los trabajadores son miembros de secciones sindicales del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UFCW), el sindicato más grande de trabajadores de supermercados y producción de comida en todo el país.



“Mi trabajo y el trabajo de mis compañeros está ayudando a Albertsons a producir miles de millones de dólares extra. Nosotros somos personas trabajadoras que respetamos nuestros trabajos y solo pedimos ese mismo respeto en la forma de un pago equitativo por nuestro servicio”, dijo Gerald Gates, un empleado de la tienda Pavilions –propiedad de Albertsons en el área de Los Ángeles y miembro de UFCW Local 770. “Durante la pandemia, los precios de la comida subieron y los consumidores continuaron comprando en las tiendas. Después de todo el dinero que está ahí, uno se pregunta ¿Por qué ellos consideran hacer una megafusión de $25 mil millones y potencialmente vender cientos de tiendas en todo el país, especialmente en el Sur de California?



Las preocupaciones de Gerald tuvieron eco en otro empleado de Albertsons en el noroeste del pacífico. “Nosotros hemos estado trabajando muy duro por años para servir a nuestros clientes y sacar suficiente para sostener a nuestras familias. Nuestro trabajo y las compras de nuestros clientes es lo que ha hecho estas ganancias de las compañías. Debería ser ilegal para estos directivos/CEOs que ya han hecho millones de dólares cada año, llenar sus bolsillos con otros millones más a través de la propuesta fusión”, indicó Yasmin Ashur, una empleada de Albertsons y miembro de UFCW 3000 en el estado de Washington.



“Yo he trabajado arduamente todos los días para hacer de Albertsons un lugar al que los clientes quieran regresar y comprar en sus ocasiones especiales”, dijo Judy Wood, una decoradora de pasteles de Albertsons en el condado de Orange, California y miembro de UFCW 324. “Esa lealtad de los clientes es lo que ha logrado que Albertsons haga miles de millones de dólares de ganancias a través de los años. Cuando yo escucho que esas ganancias serán usadas para engrosar los bolsillos de los accionistas y ejecutivos si llegaran a dejar la compañía, es desalentador. Esas ganancias deben ser usadas para mejorar las tiendas, bajar los precios y pagar más a los trabajadores para que no se vuelvan desamparados o tengan que comer”.

Preocupaciones similares fueron expresadas por Christina Duran, una jefa de mercancía general en una tienda Safeway en Sunnyvale, California y miembro de UFCW 5. “Estoy preocupada sobre el cierre de tiendas y que las personas pierdan sus trabajos. El impacto de la fusión puede dejar desempleadas a personas con muchos años en la compañía”. Safeway fue comprada por Albertsons en 2015.

Antecedentes:

Hace más de 9 meses, Kroger y Albertsons anunciaron su propuesto plan de fusionarse y crear la cadena de tiendas de supermercados tradicional más grande de Estados Unidos. Inmediatamente, varias preocupaciones fueron expresadas en todo el país por parte de organizaciones laborales, comunitarias, legales, de justicia alimentaria y muchos otros grupos.



Hoy Albertsons dió a conocer sus resultados financieros del primer trimestre de su año fiscal. En una declaración hecho pública por Albertsons en anticipación de los resultados, la compañía indicó “en vista de la entrada de la compañía en un Acuerdo y Plan de Fusión con Kroger Co., las compañías Albertsons no serán anfitrionas de una llamada de conferencia ni estarán dando guía financiera conjuntamente con los resultados de su primer trimestre del año fiscal 2023”.



A principios del mes, noticias financieras reportaron la masiva cantidad de dinero que los directivos (CEOs) de ambas compañías harían si la fusión fuese aprobada. El fin de semana pasado, los dos CEOs de ambas empresas dieron una entrevista exclusiva a The Denver Post en respuesta al creciente criticismo que enfrenta la propuesta fusión.

Es importante hacer notar que a principios de año, Albertsons pagó $4 mil millones a sus acaudalados accionistas lo cual había sido propuesto como parte del trato de la buscada fusión el otoño pasado. Ese desplume de los bienes de la compañía provocó fuertes protestas por parte de varios locales sindicales de UFCW, varios fiscales generales de los estados y también fue cuestionado por varios senadores de EE.UU. en una audiencia en noviembre.

