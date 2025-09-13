Onda tropical provocará lluvias y tormentas este sábado

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que El Salvador registrará este sábado condiciones inestables por el paso de una nueva onda tropical, la cual favorecerá la formación de lluvias y tormentas en varias zonas del país.

Durante la mañana se prevé cielo poco nublado, aumentando la nubosidad hacia el mediodía. Por la tarde, las precipitaciones comenzarán en la zona norte y la cadena volcánica, desplazándose posteriormente hacia la zona central y occidental del territorio.

Hacia la noche, las lluvias continuarán extendiéndose al resto del país, con mayor intensidad en dirección al suroeste durante las primeras horas nocturnas.

Los vientos soplarán del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, mientras que por la tarde se registrarán del sureste y suroeste con velocidades de 10 a 20 km/h; durante las tormentas se esperan ráfagas superiores a 40 km/h.

El ambiente se mantendrá muy cálido durante el día y fresco en la noche y madrugada, según el pronóstico meteorológico.

El MARN recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informada a través de canales oficiales sobre posibles cambios en las condiciones climáticas.

