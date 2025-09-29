Lun. Sep 29th, 2025

Dos motociclistas fallecen en accidente en Usulután Oeste

Sep 29, 2025 #Accidente de tránsito, #Fallecidos, #Lesionados, #motociclistas, #PNC, #Usulután

Día a Día News

ElSalvador–Dos motociclistas perdieron la vida la noche del domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en el cantón Corral de Mulas 1, en Usulután Oeste, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el reporte oficial, ambos motociclistas impactaron entre sí debido a la excesiva velocidad en la que se conducían, lo que provocó el choque en la calle principal de la zona.

En el percance también resultó lesionada otra persona que viajaba como acompañante de uno de los motociclistas, quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades no han detallado la identidad de las víctimas, pero señalaron que continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Según datos de la PNC, los accidentes de tránsito vinculados a motociclistas mantienen una tendencia en aumento, principalmente asociados a la imprudencia y el exceso de velocidad.

