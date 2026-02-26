Alcaldía capitalina abre inscripciones para boda colectiva de 500 parejas en el Centro Histórico

Día a Día News

ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador Centro abrió la convocatoria para la ceremonia de bodas colectivas que se llevará a cabo el 21 de marzo en la plaza Gerardo Barrios, en pleno corazón del Centro Histórico.

El alcalde Mario Durán anunció que el evento, considerado como “la boda colectiva más grande del país”, permitirá que 500 parejas formalicen su unión civil ante la comuna capitalina. Las inscripciones ya están habilitadas y tienen un costo simbólico de $10 por pareja.

Durán destacó que el matrimonio es “la base de la familia y de la sociedad” e invitó a los salvadoreños a participar en la actividad, que incluirá un festejo posterior con música, comida y un espectáculo de fuegos artificiales.

La Alcaldía de San Salvador Centro detalló que las parejas interesadas deben presentar original y copia del Documento Único de Identidad (DUI) y partidas de nacimiento recientes. En casos especiales se requiere partida de divorcio o de defunción.

Cada pareja deberá contar con dos testigos no familiares, quienes también deberán presentar DUI original y copia. Los extranjeros que deseen participar deberán presentar pasaporte vigente y partida de nacimiento debidamente apostillada o autenticada por el país de origen y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Para consultas adicionales, la comuna habilitó los números telefónicos 2205-4000, extensiones 1348 y 1113.

