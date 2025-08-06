Dos resorts y casinos del Strip de Las Vegas resuelven cargos de discriminación religiosa 

Aria Resort and Casino, LLC y Luxor Resort and Casino, LLC, resolvieron los cargos de discriminación religiosa presentados ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC), anunció hoy la agencia federal.

Los cargos presentados ante la EEOC alegaron que Aria y Luxor negaron a sus empleados adaptaciones religiosas a las políticas de vacunación obligatoria contra la COVID-19 de las empresas. La EEOC investigó las acusaciones y halló motivos razonables para creer que ambos complejos turísticos violaron el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Tras las investigaciones de la EEOC, las partes iniciaron procesos de conciliación prelitigantes por separado para resolver las denuncias de discriminación. Sin admitir responsabilidad alguna, tanto el Aria como el Luxor firmaron acuerdos de conciliación por separado con la EEOC. Cada empresa se comprometió a brindar capacitación sobre el Título VII a su departamento de recursos humanos, con especial atención a las adaptaciones religiosas. La EEOC supervisará el cumplimiento de los acuerdos.

“Felicitamos tanto al Aria como al Luxor por implementar medidas de capacitación que tendrán un impacto duradero en los trabajadores que buscan adaptaciones religiosas en el lugar de trabajo”, declaró Michael Mendoza, director de la oficina local de la EEOC en Las Vegas. “Es importante que todos los empleadores comprendan que la ley federal exige adaptaciones religiosas razonables, a menos que dichas adaptaciones representen una carga excesiva y sustancial para el contexto general de la actividad del empleador”.

