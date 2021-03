Dulce María confiesa sus ex compañeros de RBD no le hablan tras rechazar reencuentro

La actriz y cantante Dulce María en una entrevista televisiva fue cuestionada sobre si se arrepiente de no haber participado en el concierto virtual tributo a RBD, a lo que dijo que le pareció imprudente y arriesgado ofrecer un concierto en medio de la crisis que atraviesa el mundo, pues aunque este fuera online, habían muchas personas involucradas que podrían poner en riesgo a su bebé.

“No, definitivamente no (me arrepiento), y menos cuando justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo por la pandemia, y ves que Ani se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó en el programa De Primera Mano, la ex- RBD.

Sin embargo, Dulce dejo entrever que después de no haber aceptado el reencuentro de la banda sus ex-compañeros no se han contactado con ella, aunque les envió un mensaje explicándole sus razones, el cual no tuvo respuesta, y hasta el momento sigue sin haber hablado con ellos.

El concierto virtual ‘Ser o parecer’ reunió a algunos de los integrantes de RBD después de 12 años de ausencia en los escenarios, sin embargo no solo Dulce faltó si no también Poncho Herrera, quien ha dicho que no está interesado en la música si no que quiere enfocarse en su carrera como actor.