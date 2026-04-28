El artista Álvaro Tadeo rechaza nominación en Cuba

El cantante Álvaro Tadeo ha sido nominado recientemente en los premios Cubadisco en la categoría de «Colaboración Internacional» por su elogiado álbum «Algo De Mí». Este destacado proyecto musical fue producido por Roniel Alfonso y Paulo Simeón y publicado bajo el prestigioso sello discográfico Worldwide Entertainment & Music, LLC, de la mano del reconocido productor Paulo Simeón.

Si bien Álvaro Tadeo y todo su equipo de trabajo agradecen sinceramente que la calidad artística y el esfuerzo depositados en «Algo De Mí» hayan sido tomados en cuenta por el comité evaluador, el artista anuncia a través de este comunicado su decisión oficial y categórica de rechazar dicha nominación.

Esta decisión se fundamenta en los profundos principios éticos y morales del artista. En estos momentos, existen en Cuba numerosos músicos, artistas y ciudadanos que se encuentran encarcelados como presos políticos simplemente por expresar sus ideas y disentir. En coherencia con sus valores, Álvaro Tadeo se niega a participar o validar eventos organizados e impulsados en un país cuyas autoridades mantienen un sistema de opresión sistemática contra su propio pueblo.

«Agradezco a quienes valoran mi música y el trabajo increíble que lograron Roniel Alfonso, Paulo Simeón y todo el equipo de Worldwide Entertainment & Music. Sin embargo, mi conciencia no me permite aceptar un galardón que provenga de Cuba mientras mis colegas músicos y miles de ciudadanos sufran prisión y persecución por pensar diferente», expresó Álvaro Tadeo. «Hasta que Cuba no sea libre de la opresión y se respeten los derechos humanos fundamentales, no aceptaré ningún premio o reconocimiento que provenga de dicho país. Mi voz, hoy más que nunca, está en solidaridad con aquellos que se enfrentan al régimen y luchan por la libertad».

El equipo de Worldwide Entertainment & Music, LLC y sus productores respaldan la integridad y el compromiso social de Álvaro Tadeo, recordando que el arte debe ser siempre un faro de libertad y un reflejo de la verdad, no un instrumento para normalizar la falta de derechos. De manera oficial, Worldwide Entertainment & Music apoya y se solidariza con la decisión de Álvaro Tadeo.

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