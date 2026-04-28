Emociona con una versión íntima y moderna de “Vuela Paloma”

Luccas Rivera conecta generaciones con su renovada “Vuela Paloma”

El cantante colombiano Luccas Rivera presenta el próximo 24 de mayo su nuevo sencillo “Vuela Paloma”, una reinterpretación de la canción popularizada por Carlos Mario Zabaleta, compuesta por Joselo Iguarán, que llega como un homenaje a una de las épocas más recordadas de la música colombiana.

Con esta nueva versión, Rivera no solo revisita un clásico, sino que conecta su historia personal con el sonido que marcó a toda una generación. “Vuela Paloma significa para mí una conexión directa con una época muy especial del tropipop. Justo cuando ese movimiento estaba en su mejor momento, yo me encontraba fuera del país persiguiendo mis sueños, pero esa música siempre estuvo presente en mi historia”, afirma el artista.

La idea de incluir esta canción en su repertorio nació desde el inicio de su proyecto artístico, como parte de una búsqueda por revivir el tropipop desde una mirada actual. Para Luccas Rivera, “Vuela Paloma” representa ese puente entre el pasado y el presente, una oportunidad de rendir homenaje a un sonido que sigue vivo en la memoria del público, pero que también puede dialogar con nuevas audiencias.

Musicalmente, la canción se transforma en una propuesta de vallenato pop romántico con matices urbanos, manteniendo la esencia emocional de la versión original, pero incorporando nuevos elementos que definen la identidad del artista. La producción estuvo a cargo de Deiby Jaimes, con el acordeón interpretado por Tatty Manzano y las guitarras de Ferney Rodríguez, logrando una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo.

“Queríamos respetar el corazón de la canción, pero darle una identidad nueva. Es una versión muy emocional, pensada para que quienes la recuerdan la vuelvan a sentir, y quienes no, la descubran desde este momento”,explica Luccas Rivera.

En su interpretación, el artista aborda la canción desde un lugar más íntimo y maduro, conectando con experiencias personales marcadas por decisiones, despedidas y aprendizajes. “Es una historia sobre entender que a veces hay que dejar ir, permitir que las personas vuelen de tu vida como una paloma”, agrega.

Este lanzamiento llega en un momento clave en la carrera de Luccas Rivera, quien viene de una intensa agenda de presentaciones en vivo y procesos de producción musical, consolidando una propuesta que busca posicionarse dentro del panorama del pop latino con raíces colombianas.

Con “Vuela Paloma”, el artista reafirma su intención de construir un sonido que une generaciones, emociones y estilos, manteniendo viva la esencia del tropipop mientras la proyecta hacia el presente.

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