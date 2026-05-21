Salud confirma 18 casos importados de sarampión en El Salvador

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ElSalvador–El Ministerio de Salud confirmó cuatro nuevos casos de sarampión en El Salvador y elevó a 18 el total de contagios registrados en lo que va de 2026, según la actualización más reciente del boletín epidemiológico oficial.

Los nuevos casos fueron incorporados en la semana epidemiológica 19, correspondiente del 10 al 16 de mayo. Hasta el reporte anterior, las autoridades sanitarias contabilizaban 14 contagios.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, reiteró que todos los casos detectados en el país son importados y que no existe transmisión local de la enfermedad.

El brote fue confirmado oficialmente el pasado 9 de abril, cuando Salud informó sobre 11 pacientes positivos al virus. En ese momento, las autoridades señalaron que parte de los contagios estaban relacionados con casos detectados en Guatemala y uno procedente de México.

Además, las autoridades indicaron anteriormente que cerca de 200 personas permanecían bajo vigilancia epidemiológica debido a contactos relacionados con los casos confirmados.

El boletín epidemiológico no detalla la condición de los pacientes afectados ni información relacionada con edad, sexo o ubicación de los contagios.

Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Salud mantiene activa una campaña especial de vacunación contra el sarampión dirigida a menores entre seis y once meses de edad mediante la aplicación de la denominada “dosis cero”.

La jornada también ha sido extendida al personal médico, enfermeros, técnicos y trabajadores administrativos de hospitales y unidades de salud.

Más de 30 años sin transmisión local

Datos de la Asociación de Pediatría de El Salvador señalan que el último caso de sarampión con transmisión local en el país fue reportado en 1996.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire mediante gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y erupciones rojizas en la piel.

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