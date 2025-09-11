EE. UU. conmemora 24 años de los atentados del 11-S

Día a Día News

EEUU–Estados Unidos conmemoró este jueves el vigésimo cuarto aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron cerca de 3,000 personas, el ataque más mortífero registrado en suelo norteamericano.

Las ceremonias se realizaron en los tres lugares impactados por los aviones: la ‘zona cero’ en Nueva York, el Pentágono en Washington y la localidad de Shanksville, Pensilvania. En cada sitio se guardaron momentos de silencio y se leyeron los nombres de las víctimas.

El presidente Donald Trump encabezó el acto en el Pentágono, donde murieron más de 180 personas, y recordó los hechos como un ataque directo a los símbolos de la nación. “Mostramos al mundo que nunca nos rendimos, que nuestra bandera nunca se vendrá abajo”, expresó. También advirtió que Estados Unidos perseguirá “sin piedad” a quienes intenten repetir una agresión similar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó la labor de los soldados desplegados tras los atentados y aseguró que existe “toda una generación de guerreros” dispuesta a defender al país y a asumir los costos que ello implique.

En Nueva York, familiares de las víctimas se reunieron en el Memorial del 11-S, ubicado donde antes se erigían las Torres Gemelas, para rendir tributo a quienes perdieron la vida. En Shanksville también se recordó a los pasajeros del vuelo que se estrelló en los campos de Pensilvania.

A los homenajes se sumaron expresidentes como Joe Biden y Barack Obama. Biden recordó que los terroristas “pensaron que doblegarían nuestra voluntad y se equivocaron”, mientras que Obama afirmó que el país mantiene vivo el compromiso de “honrar la memoria” de las víctimas.

Las ceremonias, realizadas cada año desde 2001, reafirman el recuerdo de los ataques perpetrados por Al Qaeda y el reconocimiento a las víctimas y a los equipos de emergencia que respondieron aquel día.

Compartir esta nota