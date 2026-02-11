EE. UU. neutraliza drones de cárteles mexicanos tras cierre temporal del aeropuerto de El Paso

Día a Día News

EEUU/México–El gobierno de Estados Unidos informó que interceptó y neutralizó varios drones pertenecientes a cárteles del narcotráfico mexicano, luego de un cierre temporal del aeropuerto internacional de El Paso, Texas, ocurrido en la madrugada del miércoles.

Según una fuente del Departamento de Defensa citada por AFP, los aparatos no tripulados ingresaron al espacio aéreo estadounidense y fueron desactivados por fuerzas militares. Posteriormente, el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmaron que no existía amenaza alguna para la aviación comercial.

El cierre, que afectó tanto a vuelos de carga como comerciales, abarcó un radio de 18.5 kilómetros alrededor del aeropuerto y una altura de hasta 5,500 metros. La medida también incluyó la localidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México. Tras varias horas de suspensión, la FAA anunció la reapertura total del espacio aéreo y la reanudación de operaciones normales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno investigará los motivos del cierre y aseguró que no tiene información sobre el uso de drones en la frontera norte. “No tenemos registro alguno de operaciones con drones en esa zona”, afirmó.

Autoridades locales de El Paso indicaron que no recibieron aviso previo sobre el cierre, que calificaron como “una medida inusual”. “Nunca habíamos visto algo tan radical”, dijo el congresista demócrata Chris Canales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado que actuará con firmeza contra los grupos que califica como “narcoterroristas” en la región. En los últimos meses, Washington ha intensificado su cooperación con países latinoamericanos para frenar el tráfico de drogas y el contrabando aéreo.

El episodio se produce en medio de un clima de tensiones entre ambos países por temas de seguridad y comercio, y tras recientes operaciones militares estadounidenses contra redes de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

