Trump anuncia visita a Venezuela y elogia gestión de Delcy Rodríguez en la transición

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes su intención de viajar a Venezuela, aunque aclaró que la fecha de la visita aún no ha sido definida.

“Voy a hacer una visita a Venezuela”, declaró el mandatario ante periodistas en la Casa Blanca, sin precisar cuándo se realizará el viaje.

Trump ofreció estas declaraciones antes de partir hacia una base militar en Carolina del Norte, donde tenía previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación militar que culminó, en enero, con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Este enfrenta un proceso judicial en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y conspiración.

El mandatario estadounidense destacó además la labor de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien describió como “muy, muy buena” en su gestión al frente del Gobierno de transición, instaurado tras la intervención militar liderada por Washington.

Trump señaló que el nuevo acuerdo energético entre ambos países ha permitido reactivar la producción de crudo venezolano bajo supervisión de Estados Unidos. “El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él. Nosotros nos encargamos de refinarlo, y somos los únicos con esa capacidad”, afirmó, en alusión al papel de las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en procesar crudo pesado.

El secretario de Energía, Chris Wright, visitó esta semana Caracas para reunirse con Rodríguez. En paralelo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para que empresas extranjeras operen en el sector petrolero venezolano.

Con estas acciones, Washington busca garantizar la estabilidad energética y política en la nación sudamericana mientras supervisa el proceso de transición encabezado por el Gobierno interino.

