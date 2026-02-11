Diez fallecidos en tiroteo dentro de una escuela en el oeste de Canadá

Día a Día News

ElSalvador–Al menos diez personas murieron este martes durante un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, informaron las autoridades. Entre las víctimas se encuentra el presunto autor de los disparos, quien fue hallado sin vida con una herida autoinfligida.

Seis de los fallecidos fueron encontrados dentro del centro educativo y otros dos cuerpos fueron localizados en una vivienda cercana. Una persona más murió mientras era trasladada a un hospital. Según la Policía Montada de Canadá, unas 25 personas reciben atención médica por distintas lesiones, y dos de ellas fueron evacuadas en helicóptero debido a la gravedad de su estado.

El tiroteo fue reportado alrededor de la 1:20 de la tarde, hora local. Agentes ingresaron al edificio para neutralizar la amenaza y evacuar a estudiantes y personal, quienes fueron puestos a salvo.

Las autoridades continúan registrando casas y propiedades en la zona para descartar más víctimas o posibles implicados, aunque de momento aseguran que no existen otros sospechosos.

El ataque ha provocado conmoción internacional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su solidaridad con las víctimas y calificó el hecho como un “horror”. “Acompañamos en el sentimiento a las familias, los heridos y toda la comunidad educativa. Francia se solidariza con el pueblo canadiense”, publicó en sus redes sociales.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también transmitió su pésame y afirmó que “Europa comparte el dolor” del pueblo canadiense tras el ataque ocurrido en Tumbler Ridge, una localidad de unos 2,400 habitantes en la provincia de Columbia Británica, situada a más de mil kilómetros al noreste de Vancouver.

