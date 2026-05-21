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Más de 10 personas mueren en ataque armado dentro de finca en Honduras

May 21, 2026 #Colón, #Honduras, #Masacre, #Seguridad, #Trujillo, #Violencia

Día a Día News

Honduras–Una masacre fue reportada este jueves en una finca de palma africana ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, en Honduras, donde más de 10 personas perdieron la vida en un ataque armado, según informaron medios locales.

De acuerdo con los reportes preliminares, varias personas también resultaron heridas tras el hecho violento, ocurrido dentro de la propiedad agrícola.

Información difundida por medios hondureños señala que un grupo de hombres armados llegó hasta la finca y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Tras la emergencia, elementos policiales y equipos forenses se desplazaron a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni la identidad de todas las víctimas.

El hecho ocurre en medio de otros episodios de violencia registrados recientemente en distintas zonas de Honduras.

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