MARN advierte de vientos fuertes y ambiente fresco desde este miércoles

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que a partir de la noche del miércoles se espera un nuevo ingreso de vientos nortes que afectará el territorio salvadoreño durante varios días.

Según el reporte oficial, este fenómeno generará ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas altas, montañosas y descampadas del país.

De acuerdo con el pronóstico, los vientos nortes comenzarán a sentirse la noche del miércoles 14 de enero y se mantendrán activos hasta la madrugada del viernes 16. Las velocidades promedio estarán entre los 10 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunos sectores.

El MARN explicó que estas condiciones son consecuencia de un nuevo frente frío que se ubica al norte de la península de Yucatán, acompañado por un sistema de alta presión sobre Texas, el cual impulsa aire más seco y fresco hacia el Caribe y Centroamérica. Este patrón atmosférico provoca el incremento del flujo de aire del noreste sobre El Salvador, dando lugar al fenómeno conocido como “vientos nortes”.

Durante el miércoles, las condiciones del tiempo se mantendrán mayormente estables. En horas de la mañana, el cielo estará despejado o ligeramente nublado, mientras que en la tarde y la noche se prevé nubosidad parcial, especialmente en zonas de montaña y sus alrededores. No se esperan lluvias asociadas a este sistema.

El ambiente será cálido durante el día, con temperaturas elevadas en el oriente y zona costera, pero se tornará fresco por la noche y un poco frío en la madrugada, sobre todo en el occidente y en los puntos más altos del territorio.

Para el jueves 15 de enero, el MARN prevé que los vientos nortes se intensifiquen levemente, alcanzando ráfagas entre 40 y 70 kilómetros por hora. Las zonas más expuestas serán las áreas montañosas del occidente y oriente del país, donde el fenómeno suele sentirse con mayor fuerza.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente a conductores que circulen en carreteras de montaña y a quienes realicen actividades al aire libre. Asimismo, se aconseja asegurar techos, láminas, estructuras ligeras y evitar quemas agrícolas, ya que el viento podría avivar el fuego y propagarlo con rapidez.

El MARN mantendrá vigilancia sobre la evolución del sistema frontal y emitirá actualizaciones en caso de cambios significativos en la velocidad o dirección del viento. Aunque el evento no representa riesgo severo, se espera que los vientos contribuyan a mantener un ambiente más fresco durante las noches de esta semana.

Con este nuevo ingreso de vientos nortes, El Salvador continúa bajo la influencia del sistema climático invernal del hemisferio norte, que cada año genera estos episodios característicos entre diciembre y febrero.

