El alcalde de LAX anuncia inversión de $9.5 millones en fondos federales para proyectos comunitarios

El alcalde Eric Garcetti anunció casi $9.5 millones en fondos federales para una colección de proyectos comunitarios en Los Ángeles. El financiamiento se hizo oficial ayer cuando el presidente Biden firmó la ley de asignaciones consolidadas para el año fiscal 2022, que financiará al gobierno federal durante el resto del año fiscal.

“Nadie lucha más por sus residentes en casa que nuestros representantes locales y estatales en Washington”, dijo el alcalde Eric Garcetti. “Gracias a su incansable defensa, los angelinos se beneficiarán directamente de las inversiones federales que inyectarán nuevas oportunidades, prosperidad y resiliencia en nuestras comunidades, creando lugares seguros para empoderar a los jóvenes, ampliando programas que reimaginan cómo brindamos seguridad pública y sentando las bases. por un futuro más sostenible”.

La financiación es el resultado directo de la defensa del alcalde Garcetti a nivel federal y la estrecha colaboración con los representantes del Congreso en la región de Los Ángeles. Los $9.5 millones en proyectos comunitarios otorgados a Los Ángeles financiarán o expandirán programas críticos, infraestructura pública y espacios comunitarios en toda la región. Específicamente, Los Ángeles recibió:

$1.5 millones de los senadores Dianne Feinstein, Alex Padilla y el representante Ted Lieu para ampliar CIRCLE, un programa único en su tipo anunciado por el alcalde Garcetti el año pasado que desvía las llamadas no violentas al 9-1-1 relacionadas con personas sin hogar lejos de las fuerzas del orden público para profesionales entrenados y desarmados.

$3 millones del representante Brad Sherman para un nuevo espacio comunitario en Sepúlveda Basin Complex.

$1.7 millones del representante Jimmy Gomez para más de 700 acres de restauración de hábitat a lo largo de un tramo de 11 millas del río LA.

$1 millón del Representante Jimmy Gomez para mejoras al Centro de Artes Juveniles de Highland Park.

$1 millón del Representante Jimmy Gomez para un proyecto de enfriamiento de vecindario en Boyle Heights.

$1 millón del representante Ted Lieu para un proyecto de enfriamiento de vecindarios en el distrito de Fairfax.

$250,000 del Representante Brad Sherman para nuevas capacidades de refrigeración comunitaria en el Parque Warner Center.

“Me complace que la financiación de proyectos comunitarios por la que luché llegue pronto a nuestras comunidades”, dijo el representante Ted Lieu. “Específicamente, $2.5 millones irán directamente a proyectos en la Ciudad de Los Ángeles. Esta financiación permitirá a Los Ángeles invertir en su programa piloto de seguridad comunitaria compasiva, CIRCLE, así como invertir en mejoras de infraestructura para ampliar la refrigeración urbana, la ecologización urbana y la seguridad de los peatones. Estoy orgulloso de haber trabajado junto con el alcalde Garcetti y otros líderes locales para ayudar a garantizar que nuestra comunidad tenga los recursos que necesita para un futuro más saludable, seguro y resistente”.

“Vine a Washington para luchar por las necesidades del Distrito Congresional 34 de California”, dijo el Representante Jimmy Gómez. “Con más de $9 millones en fondos federales para proyectos comunitarios vitales, hemos dado un paso más en el cumplimiento de esa misión. Estas inversiones brindarán beneficios directos a mis electores en todo el distrito, lo que incluye abordar el calor urbano en Boyle Heights, renovar el Centro de Artes Juveniles de Highland Park y aumentar el acceso al río Los Ángeles mientras se restauran sus ecosistemas. Estoy orgulloso de que mi oficina haya podido asegurar estas inversiones que sé que tendrán un profundo impacto en mis electores”.

“La Cuenca Sepúlveda es un parque maravilloso utilizado por personas de todo el Valle. Me complace haber obtenido fondos federales para mejorar la cuenca en años anteriores y nuevamente hoy”, dijo el representante Brad Sherman. “Me complace que la Cámara de Representantes haya adelantado estas prioridades que ahora nos permitirán apoyar los esfuerzos de líderes dedicados como el alcalde Garcetti mientras luchamos para mejorar la vida de nuestros residentes y el futuro de nuestras comunidades”.

“El programa piloto CIRCLE capacitará al 911 y a los despachadores que no son de emergencia para reconocer situaciones no violentas con componentes de salud mental o personas sin hogar y permitirá que un equipo de crisis basado en la comunidad y centrado en la salud responda en lugar de la policía”, dijo la Senadora Dianne Feinstein. “Enviar especialistas capacitados en abuso de sustancias, salud mental y otros campos médicos que no son de emergencia suele ser la mejor manera de reducir las situaciones, y espero que este programa se pueda replicar en ciudades de California y la nación”.

