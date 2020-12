El condado de Los Ángeles reporta otros 13,315 casos de COVID-19

El condado de Los Ángeles ha reportado 13,315 nuevos casos de COVID-19 y 58 muertes adicionales, junto con otro nuevo récord de hospitalizaciones relacionadas con el virus.

Las cifras de ayer elevaron el total del condado a 623,670 casos y 8,875 muertes desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo. Asimismo se informó que hay 5.549 personas en los hospitales del condado con el virus.

Desde el 11 de diciembre que el condado llegó a 500.000 casos y, se han informado más de 100.000 casos nuevos, la aceleración más rápida de nuevos casos durante la pandemia.Sin embargo hay una luz en el horizonte, es que los hospitales de cuidados intensivos utilizan actualmente la asignación inicial de vacunas de Pfizer para vacunar al personal de atención médica de primera línea.

Asimismo,el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunció que se prevé que llegue una segunda asignación de la vacuna Pfizer la próxima semana y se utilizará para vacunar a más trabajadores de la salud en hospitales de cuidados intensivos.

“Si bien ahora vemos la luz al final del túnel, todavía no hemos llegado a la luz”, dijo el director médico del Centro Médico del Condado de Los Ángeles-USC, Dr. Brad Spellberg.

“La pandemia continuará durante muchos, muchos meses después de que comencemos a vacunar a las personas. Este no es el momento de empezar a ignorar los consejos y recomendaciones de salud pública. Nuestros hospitales están críticamente superpoblados en el condado de Los Ángeles” añadió Spellberg.

La capacidad hospitalaria en todo el condado es muy limitada y los trabajadores de la salud por el momento se encuentran en apuros para satisfacer la necesidad de atención.

“Estamos siendo aplastados. No voy a endulzar esto. Estamos siendo aplastados ”, dijo Spellberg. “Durante la mayor parte de los días de la última semana, no hemos tenido camas de UCI abiertas por la mañana y hemos tenido que luchar: ‘¿podemos trasladar a este paciente aquí?’, ¿Podemos trasladar a ese paciente allí? ‘. … Ya estamos expandiendo la atención a áreas del hospital en las que normalmente no brindamos ese tipo de atención, agregó el doctor.

Spellberg también expresó la frustración que sienten los trabajadores de la salud causada por aquellos que niegan la gravedad del virus y minimizan su impacto en los hospitales.

En los últimos días, los hospitales del condado han estado operando cerca de su capacidad total autorizada de alrededor de 2.500 camas de UCI.

Con información de MyNewsLA.