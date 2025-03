El festival de comida y vino Disney California Adventure 2025 comienza

During the Disney California Adventure Food & Wine Festival, guests may dance along with some of their favorite Disney characters during “Cookin’ with the Jammin' Chefs” as they serve up tasty rhythms using pots and pans. For event dates and more details, visit Disneyland.com. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

El Festival de comida y vino de Disney California Adventure regresa al Disneyland Resort del 28 de febrero al 21 de abril de 2025 con una mezcla de platos y bebidas por tiempo limitado, entretenimiento, productos y más inspirados en las culturas y los ingredientes frescos del paisaje de California. El festival de este año presenta el Mercado de Antojos, un mercado completamente nuevo que rinde homenaje a la cocina hispana. Los visitantes que planeen probar varios de los platos del menú del festival pueden optar por comprar un pase Sip and Savor, que se puede canjear por alimentos o bebidas no alcohólicas seleccionadas en los mercados participantes del festival o en los restaurantes del parque Disney California Adventure. El menú completo del festival incluye platos imperdibles como los macarrones con queso y la birria y el mini hot dog callejero de Los Ángeles; se puede ver en el Disney Parks Blog. Entre los aspectos más destacados se incluyen el regreso de la atracción favorita de los fanáticos Soarin' Over California, demostraciones culinarias dirigidas por chefs los sábados y domingos, además de ofertas especiales en Downtown Disney District y los hoteles del Disneyland Resort. Las experiencias reservables, como clases de coctelería y seminarios de degustación El Disney California Adventure Food & Wine Festival es una de las celebraciones por tiempo limitado que los visitantes pueden experimentar con ofertas especiales a principios de 2025, como la oferta de boletos especiales para niños (válida para visitas hasta el 20 de marzo), la oferta de boletos para residentes del sur de California y ahorros en los hoteles de Disneyland Resort.