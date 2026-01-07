Tamagotchi celebra 30 años con una exposición en Tokio que revive su legado digital

Día a Día News

El icónico Tamagotchi, la mascota virtual que cautivó a millones en los años noventa, cumple 30 años en 2026 y regresa a Tokio para conmemorar su historia con una exhibición itinerante que recorre Japón. Desde su lanzamiento en 1996, este dispositivo portátil con forma de huevo ha vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo y sigue vigente como símbolo de nostalgia digital y evolución tecnológica.

La exposición, llamada “Tamagotchi Grand Exhibition”, se inauguró en el Museo de Roppongi, Tokio, y pronto visitará ciudades como Nagoya, Mito y Osaka. Los visitantes se sumergen en un recorrido inmersivo que recrea la experiencia de cuidar a la mascota digital, con pantallas gigantes y ambientes que transportan al público al universo pixelado que hizo famoso al juguete.

Desde sus primeros modelos monocromáticos hasta las versiones actuales con pantallas a color, conexión WiFi y tecnología táctil, el Tamagotchi ha evolucionado manteniendo la esencia de su mecánica original: alimentar, limpiar y vigilar la salud de una criatura virtual. En esta edición especial, se presentan además colecciones de lujo diseñadas por Mitsuhiro Higuchi, que representan con colores la historia de tres décadas del dispositivo.

El fenómeno Tamagotchi marcó un hito en la industria del entretenimiento portátil. Tras su lanzamiento en noviembre de 1996, se convirtió en un éxito inmediato que provocó escasez y más de 10,000 consultas diarias. Ocho meses después, alcanzó la cifra récord de 10 millones de unidades vendidas, un número impresionante para la época.

Actualmente, Bandai ha lanzado 38 modelos diferentes y mantiene más de la mitad de sus ventas fuera de Japón, consolidando al Tamagotchi como un fenómeno global que atraviesa generaciones.

Este relanzamiento coincide con el auge del movimiento cultural conocido como ‘Heisei Retro’, que rescata la estética y cultura digital de los años noventa y principios de los dos mil. Sorprendentemente, la Generación Z ha adoptado estos íconos, integrando dispositivos como el Tamagotchi en sus estilos y convirtiéndolos en símbolos de moda y cultura pop.

Así, el Tamagotchi no solo celebra su aniversario, sino que también confirma su lugar en la historia y la cultura contemporánea, demostrando que la nostalgia digital puede ser un puente entre generaciones.

