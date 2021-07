¡El Gamer Room llega con cupones y premios a AppGallery!

Si eres un aficionado a los juegos, esta es tu oportunidad de ganar con el Gamer Room de App Gallery, donde podrás descargar cupones de descuento en compras dentro de tus juegos y aplicaciones favoritas y además de premios especiales.

Cabe señalar que los juegos Saint Seiya, Rise of Empires, Gardenscapes, Last Shelter Survival, Homescapes y Rise of Kingdoms tienen para ti las súper ofertas para aprovechar por tiempo limitado.

Solo tienes que ingresar a AppGallery, descargar tu juego favorito y podrás reclamar tu cupón gratis. Además, también estarás participando en nuestro programa VIP. Si eres de los que más compras realizan, podrás obtener hasta un 30% de regreso en tus compras en Huawei Points al final del mes.

Los Huawei Points son la moneda virtual oficial de AppGallery y cada punto es equivalente a 1:1 de tu moneda local, por lo que podrás usarlo como forma de pago en tus apps y juegos favoritos.

No dejes pasar esta oportunidad ya que la actividad estará disponible hasta el 30 de julio y si tu celular no es Huawei, ¡no te preocupes! Con tu dispositivo Android, también podrás disfrutar de esta actividad, con tan solo descargar AppGallery y HMS Core.

Disfruta más con AppGallery, y encuentra más información sobre la dinámica en este link: https://campaign-dra.jos.hicloud.com/nsp-appgallary-awap-dra/campaignpreview/142470082861580990/index.html?campaignId=87413&agChannel=NotaDePrensa.

