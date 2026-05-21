Jue. May 21st, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

El juego de este miércoles es dedicado a “Más Rápido, más alto, más fuerte JUNTOS, TEAM ESA” del Comité Olímpico El Salvador

May 20, 2026 #Juego

Realizamos el Sorteo LOTRA N o 451 , dedicado al TEAM ESA del Comité Olímpico de El Salvador , en reconocimiento al trabajo que impulsa el desarrollo del deporte olímpico nacional y al esfuerzo de los atletas salvadoreños que representan al país en competencias internacionales.

El Comité Olímpico de El Salvador promueve el desarrollo del deporte de alto rendimiento y acompaña a los atletas salvadoreños en su preparación rumbo a competencias internacionales y Juegos Olímpicos. Como parte del Movimiento Olímpico, también fomenta va lores como la excelencia, el respeto y el trabajo en equipo.

En los últimos años, el deporte salvadoreño ha fortalecido su presencia internacional con más atletas
clasificados y nuevas disciplinas en el ciclo olímpico. De cara a Los Ángeles 2028, TEAM ESA continúa
impulsando programas de preparación y desarrollo par a seguir poniendo en alto el nombre de El
Salvador.

Como parte del protocolo del sorteo, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, realizó la presentación de premios mayores; mientras que Uriel Canjura, atleta OLY Team ESA en París 2024, presentó los maletines de balotas. Además, nuestro presidente, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del sorteo.

Resultados del Sorteo LOTRA N.o 45 1:

Primer Premio: $ 350,000 – Billete N o 06464 No Vendido
Segundo Premio: $20,000 – Billete N o 11855 Vendido
Tercer Premio: $10,000 – Billete N o 28055 Vendido


Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Gobierno busca extender subsidio al gas licuado por un año más

May 21, 2026
El Salvador

Salud confirma 18 casos importados de sarampión en El Salvador

May 21, 2026
El Salvador

Protección Civil prevé déficit de lluvias por el fenómeno de El Niño

May 20, 2026
error: Contenido protegido