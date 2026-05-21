El juego de este miércoles es dedicado a “Más Rápido, más alto, más fuerte JUNTOS, TEAM ESA” del Comité Olímpico El Salvador

Realizamos el Sorteo LOTRA N o 451 , dedicado al TEAM ESA del Comité Olímpico de El Salvador , en reconocimiento al trabajo que impulsa el desarrollo del deporte olímpico nacional y al esfuerzo de los atletas salvadoreños que representan al país en competencias internacionales.

El Comité Olímpico de El Salvador promueve el desarrollo del deporte de alto rendimiento y acompaña a los atletas salvadoreños en su preparación rumbo a competencias internacionales y Juegos Olímpicos. Como parte del Movimiento Olímpico, también fomenta va lores como la excelencia, el respeto y el trabajo en equipo.

En los últimos años, el deporte salvadoreño ha fortalecido su presencia internacional con más atletas

clasificados y nuevas disciplinas en el ciclo olímpico. De cara a Los Ángeles 2028, TEAM ESA continúa

impulsando programas de preparación y desarrollo par a seguir poniendo en alto el nombre de El

Salvador.

Como parte del protocolo del sorteo, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, realizó la presentación de premios mayores; mientras que Uriel Canjura, atleta OLY Team ESA en París 2024, presentó los maletines de balotas. Además, nuestro presidente, Javier Milián, entregó el marco conmemorativo del sorteo.

Resultados del Sorteo LOTRA N.o 45 1:

Primer Premio: $ 350,000 – Billete N o 06464 No Vendido

Segundo Premio: $20,000 – Billete N o 11855 Vendido

Tercer Premio: $10,000 – Billete N o 28055 Vendido





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