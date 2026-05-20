Protección Civil prevé déficit de lluvias por el fenómeno de El Niño

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ElSalvador–El director de la Dirección General de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que las autoridades mantienen monitoreos a escala nacional ante la probabilidad superior al 82 % de que se presente el fenómeno de El Niño, condición climática que podría generar déficit de lluvias en el país.

Durante una entrevista, el funcionario aclaró que un déficit de lluvias no significa necesariamente una sequía, aunque sí podría impactar el comportamiento climático durante los próximos meses.

Amaya explicó que el fenómeno de El Niño suele extenderse entre uno y dos años y señaló que aún podrían registrarse lluvias entre octubre y noviembre. Asimismo, hizo un llamado a las personas que viven en zonas vulnerables a mantenerse pendientes de la información oficial emitida por las instituciones.

El titular de Protección Civil también alertó sobre las altas temperaturas registradas en el territorio nacional. Según indicó, en la zona del lago de Güija se reportaron hasta 41 grados Celsius, situación que es monitoreada en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población realizar labores agrícolas y actividades físicas intensas durante las primeras horas del día, además de evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde para reducir el riesgo de insolación.

Protección Civil también exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada, evitar el consumo excesivo de bebidas carbonatadas y procurar que niños y adultos mayores permanezcan en espacios ventilados para disminuir riesgos asociados al calor extremo.

El funcionario destacó además la importancia del uso de bloqueador solar, especialmente durante actividades recreativas al aire libre, ya que la exposición prolongada a los rayos ultravioleta podría provocar quemaduras de segundo grado.

Sobre la próxima estación lluviosa, Amaya informó que ya se encuentra listo el Plan Nacional de Contingencia para Fenómenos Hidroclimáticos, el cual contempla distintos escenarios como lluvias intensas focalizadas, déficit hídrico, canícula prolongada y persistencia de temperaturas elevadas.

Finalmente, reiteró el llamado a las familias que residen en zonas de riesgo a mantenerse atentas a los reportes e indicaciones difundidas por los canales oficiales.

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