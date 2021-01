El Kia Telluride es nombrado el mejor carro familiar para comprar en 2021

El Kia Telluride fue nombrado como Best Family Car to Buy (el mejor vehículo familiar para comprar) en 2021 por The Car Connection, siendo este el segundo año consecutivo en el que recibe altos honores por parte de los editores de TCC.

“Es con gran honor que recibimos este premio para el Telluride, el cual continúa cimentando su categoría icónica día tras día con una larga lista de triunfos”, comentó el presidente y director ejecutivo de Kia Motors America y Kia Motors North America, Sean Yoon.

Asimismo Yoon dijo “El Telluride es el estandarte de la increíble transformación de Kia, y recibir los elogios por parte de los expertos en automóviles de TCC por segundo año consecutivo confirma nuestro trabajo y compromiso por fabricar productos ganadores”.

El premio Best Car To Buy 2021 es dado a los vehículos de uso diario que ofrecen el mejor equilibrio entre valor, eficiencia en combustible, seguridad, espacio interior, calidad, diseño y dinámica de manejo, y los ganadores son elegidos por editores después de un año de pruebas de conducción en más de 100 vehículos nuevos modelo 2021 con precios inferiores a $50,000.

“El Telluride claramente volvió a ganar este año, después de haber ganado nuestro premio Best Car To Buy en 2020”, mencionó el director editorial de Internet Brands Automotive, Martin Padgett.

“Tiene estilo y es amplia, tecnológicamente avanzada y de fácil uso, y es un referente entre la familia de vehículos de tres filas de asientos”, añadió Padgett.

Con el lanzamiento del Telluride en 2020 como un vehículo totalmente nuevo, la versión 2021 recibió ligeras mejoras y una edición especial Nightfall, con elementos oscurecidos que le dan a este SUV de tres filas de asientos una presencia aún más imponente en la carretera y tiene un precio desde $32,190.