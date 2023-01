El nuevo Centro de Investigación March of Dimes promueve la equidad en la salud materna

Escucha este artículo Escucha este artículo

En el marco de su 85.o aniversario el día de hoy, en que lanza una celebración que se extenderá por un año, March of Dimes, la organización líder que lucha por la salud de todas las mamás y los bebés, anuncia la inauguración del nuevo Centro de Investigación March of Dimes para promover la equidad en la salud materna. El nuevo Centro, con sede en la Universidad de Pensilvania, abordará los resultados deficientes en materia de salud y las disparidades raciales de larga data que convierten a los Estados Unidos uno de los países desarrollados más peligrosos para el parto. Simultáneamente, March of Dimes está ampliando su Celebrity Advocate Council (CAC) con dos nuevas líderes comprometidas a promover resultados de salud equitativos.

Durante décadas, March of Dimes ha estado a la vanguardia de la lucha por la equidad en la salud y su último Boletín Informativo reveló disparidades raciales persistentes en las medidas de salud maternoinfantil, especialmente entre las familias afroamericanas, indígenas estadounidenses y nativas de Alaska. En los Estados Unidos, un promedio de dos mujeres mueren cada día por causas relacionadas con el embarazo y dos bebés mueren cada hora; una crisis impulsada por muchos factores, como el racismo estructural, la mala salud materna y la condición socioeconómica.

«A medida que esta crisis se vuelve cada vez más grave para nuestros más vulnerables, es fundamental que exploremos nuevas vías para abordar estos desafíos con acciones reales», señaló el Dr. Emre Seli, director científico de March of Dimes.»Nos entusiasma ampliar el innovador modelo de investigación traslacional de nuestros Centros de Investigación sobre Prematuridad a un nuevo enfoque orientado a comprender mejor las causas de las desigualdades en salud, así como a poner en práctica enfoques terapéuticos para abordar estos problemas».

El Centro trabajará en colaboración con investigadores de los Centros de Investigación sobre Prematuridad de March of Dimes, así como con expertos de universidades y colegios universitarios históricamente afroamericanos (HBCU), universidades y colegios tribales (TCU) e instituciones al servicio de los hispanos (HSI). Se lanzará bajo el liderazgo de la Dra. Elizabeth A. Howell, presidenta del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Pensilvania y presidenta del Comité Científico Asesor e investigadora principal del nuevo Centro. A través de investigación científica y desarrollo tecnológico, el Centro abordará las disparidades que subyacen a las morbilidades maternas y el estrés que contribuye a los resultados deficientes. La agenda de investigación incluirá, en parte, caracterizar y correlacionar las disparidades raciales, identificar nuevos biomarcadores para detectar mejor las morbilidades y utilizar la tecnología para aumentar el acceso a la atención médica y promover intervenciones tempranas.

«Los últimos indicadores clave de salud muestran que EE. UU. no ha avanzado en materia de salud y equidad materna y que, de hecho, las cosas están empeorando», señaló Sharon Mills Higgins, presidenta del consejo directivo de March of Dimes. «Durante 85 años, hemos ayudado a millones de familias a llevar vidas más saludables al abordar algunos de los mayores problemas de salud que enfrentan. Seguiremos aprovechando ese legado y trabajaremos para revertir estas tendencias, de modo que cada mamá y cada bebé tengan el mejor comienzo posible».

Ampliación del Celebrity Advocate Council

Los éxitos de la organización a lo largo de las décadas se deben en gran parte al tiempo, la energía y la pasión de sus seguidores en todo el país, que están comprometidos a mejorar los resultados de salud para las familias. El CAC se encuentra entre una de las muchas formas en que los líderes de las industrias del entretenimiento y el deporte luchan por la salud de todas las mamás y los bebés.

March of Dimes se complace en dar la bienvenida a la comediante, activista y defensora de la salud mental materna Angelina Spicer y a la cantante y actriz Ana Isabelle al Consejo como sus integrantes más recientes.

Spicer, quien ha apoyado a March of Dimes durante mucho tiempo, ha sido una abierta defensora de la salud mental materna desde su diagnóstico y hospitalización por depresión posparto. Recientemente, Spicer participó en un evento mediático en Washington, DC con expertos en salud maternoinfantil, incluida la Dra. Howell, para hablar sobre el Boletín Informativo de March of Dimes y compartir su historia personal. Isabelle trabajó recientemente con Steven Spielberg en la recreación de «West Side Story» y sirvió como «madrina» de la March for Babies de March of Dimes Puerto Rico para crear conciencia sobre los nacimientos prematuros. También representó hace poco a March of Dimes Puerto Rico durante sus presentaciones en el programa de competencia de baile «Mira Quién Baila» de Univision.

Spicer e Isabelle se suman a Ally Brooke, Allyson Felix, Andrew y Shawn Johnson East, Jade Roper-Tolbert, Nick Lachey, Porsha Williams, Rob Huebel, Tatyana Ali y Whitney Port como miembros del Consejo.

Historia de orgullo

El legado de March of Dimes está arraigado en una profunda historia, así como en el impulso humano para ayudar a las familias que lo necesitan. Fundada en 1938 como la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, la organización financió investigaciones fundamentales que condujeron a la vacuna contra la poliomielitis y, a lo largo de las décadas, evolucionó para centrarse en la prevención de defectos de nacimiento y poner fin a las muertes y enfermedades maternoinfantiles prevenibles. Desde su creación, March of Dimes ha abordado algunos de los mayores desafíos de salud que enfrenta nuestro país al convocar a familias, profesionales de la salud, legisladores, socios de la comunidad, donantes, voluntarios, defensores y muchos otros, con un enfoque en quienes soportan la mayor carga de resultados sanitarios injustos. Para cerrar la brecha de equidad en la salud, March of Dimes ha lanzado iniciativas en toda la organización, entre las que se incluyen movilizar a socios a través de la red Mom and Baby Action Network y abordar los desafíos subyacentes que afectan a las familias mediante iniciativas locales de impacto colectivo en nueve comunidades.

