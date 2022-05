El precio medio de venta de viviendas en Texas sube un 18.6% en el primer trimestre de 2022

Escucha este artículo Escucha este artículo

El precio medio de la venta de viviendas en Texas fue $325,000 durante el primer trimestre de 2022, lo que representa un incremento del 18.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Informe Trimestral de la Vivienda de Texas 2022-Q1 publicado hoy por Texas Realtors.

«La demanda de viviendas en Texas continuó su rápida trayectoria ascendente durante los tres primeros meses de 2022», comentó Russell Berry, presidente de Texas Realtors. «Tenemos niveles ajustados de inventario de viviendas, pero una actividad continua de reubicación a Texas, y también tenemos un gran número de texanos actuales que desean cambiar su situación habitacional por una variedad de razones. Por lo tanto, seguimos observando los precios de las viviendas que siguen subiendo en todo el estado y las ventas son más fuertes que nunca».

Durante el primer trimestre de este año se vendieron 88,700 viviendas en Texas, un aumento del 5.6% en comparación con el primer trimestre de 2021. Casi la mitad de las viviendas vendidas en Texas estuvieron en el rango de precios de $200,000 a $399,000.

Jim Gaines, Ph.D., economista investigador del Texas Real Estate Research Center de Texas A&M University, comentó: «Los compradores y vendedores de viviendas en Texas han tenido una década de altas expectativas, y ese entusiasmo no está desapareciendo, pero puede que se aproxime a su punto máximo. Las tasas de interés hipotecario seguirán aumentando durante el resto del año y esto, junto con la falta de una buena oferta, puede hacer que el ritmo y la tasa de ventas de viviendas parezcan un poco más modestos. Si bien las estadísticas de las ventas de viviendas en el primer trimestre de 2022 no parecen ser tan positivas en comparación con el mismo trimestre del año pasado, el mercado inmobiliario de Texas sigue siendo muy sólido».

Las viviendas estuvieron en el mercado un promedio de 37 días hasta que se firmaron sus contratos, es decir 10 días menos que durante el primer trimestre de 2021. El inventario disponible de viviendas en Texas decreció 0.2 meses en el primer trimestre de 2022 a 1.1 meses de inventario.

El presidente Berry concluyó: «Este año ya se está perfilando como otro periodo de alta actividad para el sector inmobiliario de Texas. Con una demanda récord, tasas de interés en aumento y un escaso inventario, puede ser un mercado complejo para compradores y vendedores. Nunca ha habido un momento más crucial para que las personas trabajen con un Realtor local que les ayude a hacer realidad sus sueños inmobiliarios».

