Guatemala, Honduras y El Salvador avanzan en medidas para agilizar el comercio regional

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Guatemala–Guatemala es sede de la XVI Ronda Trinacional del Proceso de Integración Profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador, una jornada de trabajo enfocada en fortalecer la coordinación fronteriza, facilitar el comercio y mejorar la movilidad regional.

Las reuniones se desarrollan del 25 al 29 de mayo y reúnen a representantes de los tres países para impulsar mecanismos que permitan reducir tiempos de despacho y generar condiciones más competitivas para el intercambio comercial en Centroamérica.

De acuerdo con el Ministerio de Economía de Guatemala, el trabajo es liderado por el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior junto con autoridades de Honduras y El Salvador, como parte de una estrategia regional orientada al desarrollo económico.

Entre los temas abordados en las mesas técnicas destacan el paso ágil migratorio para conductores, el flujo operativo en el puesto fronterizo Pedro de Alvarado–La Hachadura y las pruebas informáticas para implementar la Factura y Declaración Única Centroamericana (Fyduca) en el puesto fronterizo El Amatillo, entre Honduras y El Salvador.

Además, las delegaciones trabajan en un Plan de Contingencias de Seguridad Fronteriza y en un cronograma de capacitaciones para el Plan Trinacional de Seguridad.

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) señaló que este proceso de integración, iniciado entre Guatemala y Honduras en 2015 y ampliado con la incorporación de El Salvador en 2018, es uno de los esquemas más avanzados de la región.

Según datos de la Sieca, los tres países representan cerca de la mitad del producto interno bruto de Centroamérica y concentran más de dos tercios de la población regional.

La entidad también indicó que en 2022 el comercio entre las tres naciones alcanzó los 9 mil 553 millones de dólares mediante operaciones realizadas con la Fyduca en puestos fronterizos integrados como Corinto, Agua Caliente y El Florido.

Messi disputará su sexta Copa del Mundo en el Mundial 2026

Lionel Messi fue incluido en la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026 y se convertirá en uno de los pocos jugadores en disputar seis Copas del Mundo.

El delantero argentino, de 38 años, ha participado en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026, ampliando una trayectoria histórica en el torneo.

Su primer gol mundialista llegó en Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro. Posteriormente, en Brasil 2014 anotó cuatro goles y llevó a Argentina hasta la final del torneo.

En Rusia 2018 marcó ante Nigeria en la fase de grupos, mientras que en Qatar 2022 firmó siete goles y lideró a la selección argentina hacia el título mundial, incluyendo un doblete en la final frente a Francia.

Messi también posee el récord de más partidos disputados en la historia de los mundiales con 26 encuentros y es el único jugador en marcar en todas las fases de eliminación directa y grupos en una misma edición de la Copa del Mundo.

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