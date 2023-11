El presidente Bukele inaugura la nueva Biblioteca Nacional en el Centro Histórico de San Salvador 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró de forma oficial la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), la cual consta de una moderna infraestructura, construida con la cooperación de lo República Popular China.

El presidente Bukele realizó un recorrido por las diferentes áreas de la nueva Biblioteca Nacional.

El Presidente Bukele señaló que este es un proyecto de cooperación otorgado por el gobierno de la República Popular China a El Salvador, para contribuir al desarrollo de la educación y la cultura del país.

“Estamos en un mundo digital y la biblioteca más grande es el internet. Esta biblioteca también fue construida para las personas ciegas, no solo fue construida para los demás; entonces, esto no solo es el recurso directo que estamos dándole lectura braille, sino también con todo la inclusión, esta biblioteca está construida para todos los salvadoreños, no importa la clase social o si tiene alguna discapacidad”, señaló el Presidente de la República, Nayib Bukele, al destacar la zona de innovación, hemeroteca digital, sala de realidad virtual, zonas de lectura, sala para amantes de los videojuegos y de simulaciones, la sala inmersiva, hologramas y la de lectura digital.

La BINAES contará con un entorno de iluminación natural y urbanismo, y está basado en las olas, arrecifes y los volcanes del país. En la infraestructura de la Biblioteca, se implementó una tecnología y equipamiento para garantizar una buena cobertura de los servicios que se ofrecen, por esa razón, este espacio se vuelve uno de los mejores a nivel regional con horario 24/7 disponible para la población los 365 días al año, así mismo, ofrece la consulta de más de 360 mil libros.

También incorpora una planta baja y seis niveles, cada uno tiene su características y función en particular para brindar una mejor atención. También ofrece diferentes salas para poder consultar materiales en diferentes versiones, así como con un auditorio, sala de recepción VIP, lobby, venta de souvenirs, área de café; también incluye zonas exclusivas para la primera infancia, infanto-juvenil, juvenil con zonas temáticas.



Para los usuario y visitantes que deseen acceder a los servicios de la Biblioteca se creó un sistema de acceso, denominado la Llave del Saber, con el que se garantizará la identificación de los usuarios. La BINAES, ahora, cuenta con un área de 24,000 metros cuadrados, superando la extensión del anterior edificio.

