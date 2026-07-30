El Salvador alberga capacitación regional de Airbus

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ElSalvador–La Autoridad de Aviación Civil (AAC) de El Salvador fue elegida por Airbus como sede del Entrenamiento sobre Seguridad Operacional enfocado en el fortalecimiento del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP), una jornada regional que reunió a autoridades aeronáuticas y especialistas de Centroamérica los días 28 y 29 de julio.

Es la primera ocasión en que Airbus selecciona a la AAC para desarrollar una capacitación regional de este tipo, un reconocimiento al trabajo del país en materia de gestión de la seguridad operacional y al impulso de un sistema aeronáutico basado en la prevención de riesgos, el análisis de información y la mejora continua.

El entrenamiento fue impartido por los directores regionales de Seguridad Operacional de Airbus para las Américas, Rodolfo «Rudy» Quevedo y Santiago Saltos, quienes compartieron conocimientos técnicos con delegaciones de Belice, Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Además, participaron representantes de la Agencia Centroamericana para la Seguridad Aeronáutica (ACSA/COCESNA), integrantes del Grupo de Especialistas de la Seguridad Operacional Centroamericano (GESOC) y personal técnico de la AAC encargado de la implementación del Programa Estatal de Seguridad Operacional.

Durante las jornadas se desarrollaron temas relacionados con la gestión de riesgos a nivel estatal, el intercambio de información para la seguridad operacional, el trabajo colaborativo entre autoridades aeronáuticas y ejercicios prácticos para la identificación de peligros y la prevención de incidentes en las operaciones aéreas.

El director ejecutivo de la AAC, Homero Morales, destacó que la seguridad operacional continúa siendo la prioridad para las autoridades del sector.

«La evolución de la aviación nos exige fortalecer nuestras capacidades para identificar peligros de manera oportuna, evaluar los riesgos asociados y adoptar medidas preventivas que nos permitan anticiparnos a los eventos antes de que estos ocurran», afirmó.

La institución señaló que la realización de esta capacitación coincide con un periodo de crecimiento de la aviación en El Salvador, marcado por la expansión de la conectividad aérea, la incorporación de nuevas rutas y aerolíneas, así como el incremento de las operaciones, factores que impulsan el desarrollo económico, turístico y comercial del país.

Con este encuentro, El Salvador refuerza su papel como sede de actividades técnicas especializadas y reafirma su compromiso de trabajar junto a organismos regionales, autoridades aeronáuticas y representantes de la industria para fortalecer la seguridad operacional y el desarrollo de la aviación en Centroamérica.

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