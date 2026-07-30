Primer operador autorizado en integrar la pasarela “Lotería Pagos” en El Salvador

En el marco de la modernización tecnológica y el fortalecimiento del ecosistema de juego regulado en El Salvador, Betpro anunció la integración oficial de Lotería Pagos a su plataforma digital, convirtiéndose en el primer operador autorizado en adoptar esta nueva infraestructura transaccional impulsada por la Lotería Nacional.

La incorporación de Lotería Pagos establece un estándar tecnológico orientado a la eficiencia transaccional y la protección integral del usuario. Entre sus principales componentes destacan los mecanismos de validación de identidad en tiempo real, diseñados para robustecer los controles de ciberseguridad, prevenir el fraude y garantizar el cumplimiento de los marcos normativos vigentes.

La adopción de esta herramienta refleja la cooperación entre el ente regulador y el sector privado para consolidar un mercado legal, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales. Con este despliegue, Betpro reafirma su compromiso con la inversión en innovación responsable y el desarrollo del sector en el país.

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