RNPN acerca emisión del DUI con jornadas móviles en Soyapango, Perquín y el Centro Histórico

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ElSalvador–El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) continúa acercando sus servicios a la población mediante jornadas móviles para la emisión del Documento Único de Identidad (DUI), las cuales se desarrollarán esta semana en Soyapango, Perquín y el Centro Histórico de San Salvador.

Durante estas jornadas, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites, entre ellos la emisión del DUI por primera vez, renovación, reposición y modificación de datos. Asimismo, estará disponible el servicio de preenrolamiento dirigido a jóvenes que cumplirán 18 años entre la fecha de la solicitud y el 27 de febrero de 2027.

Con este procedimiento, los beneficiarios podrán adelantar el trámite para obtener su primer DUI y recibirlo el día en que alcancen la mayoría de edad. El RNPN informó que el preenrolamiento deberá realizarse, como fecha límite, el 29 de noviembre.

Las jornadas programadas son las siguientes:

29 de julio: Parque Central de La Placita, sobre la carretera antigua a Tonacatepeque, en Soyapango. Horario: de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

30 de julio: Parque Central de Perquín, Morazán Norte. Horario: de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

31 de julio: A un costado del Mercado Hula Hula, en el Centro Histórico de San Salvador. Horario: de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

La institución también recordó que la renovación del DUI es gratuita para los documentos cuya fecha de vencimiento esté comprendida entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, conforme a las disposiciones vigentes.

Según el RNPN, estas jornadas forman parte de la estrategia para facilitar el acceso a los servicios de identificación, acercando la atención a diferentes comunidades y reduciendo los tiempos de desplazamiento para los usuarios.

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