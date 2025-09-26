El Salvador deslumbra con su traje típico en desfile internacional en Viena

Día a Día News

ElSalvador–La Embajada de El Salvador en Austria participó en la octava edición del Desfile Internacional de Trajes Típicos, realizado en el marco de la “Larga Noche de Interculturalidad” en Viena, Austria.

El evento fue organizado por la International Cultural Diversity Organization (ICDO) y tuvo lugar en la sede del histórico Rathaus, sede de la alcaldía vienesa. Cerca de mil asistentes presenciaron la riqueza cultural de más de 30 países que se reunieron en el salón principal del edificio.

En el espacio denominado “Costumes of the World”, El Salvador estuvo representado con el traje de la volcaneña, originario de comunidades cercanas al volcán Ilamatepec. Esta vestimenta tradicional es reconocida como un símbolo de la alegría y el colorido del pueblo salvadoreño.

La presentación estuvo a cargo de la consejera de la Misión Permanente, Ana Lucía Moreno Salaverría, y de Michael Maier. Ambos lucieron trajes típicos al compás de la pieza folklórica “El Carbonero”, que en esta ocasión incorporó elementos del barreño, aportando dinamismo a la puesta en escena.

La “Larga Noche de Interculturalidad” es considerada una de las principales celebraciones culturales de Viena. A través de muestras de arte, gastronomía, exhibiciones y desfiles, promueve el conocimiento y la diversidad cultural, consolidando a la ciudad como un espacio de encuentro multicultural.

Con su participación en esta actividad, la Embajada de El Salvador reafirmó el compromiso de proyectar la identidad cultural del país en escenarios internacionales.

Compartir esta nota