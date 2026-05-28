¡Sorteo es dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026!

Realizamos el Sorteo LOTRA N.o 452, dedicado a la III Regata Internacional FESAVELA 2026, organizada por la Federación Salvadoreña de Vela, un evento que continúa posicionando al Lago de Ilopango como uno de los principales escenarios para esta disciplina y el turismo deportivo en la región.

La vela es una disciplina que por más de 20 años ha encontrado en el Lago de Ilopango condiciones ideales para su desarrollo. En los últimos años, gracias a la transformación que vive El Salvador, este deporte ha fortalecido su crecimiento, impulsando programas juveniles y competencias internacionales que proyectan positivamente al país.

Esta tercera edición de la regata re unió atletas y delegaciones internacionales, promoviendo el intercambio deportivo, la sana convivencia y el desarrollo de oportunidades para la juventud

salvadoreña a través del deporte.

Estas Regata s Internacional es organizadas por FESAVELA 2026 también contribuye n al dinamismo económico y turístico del país, atrayendo visitantes, atletas y delegaciones que conocen de primera

mano la belleza natural del Lago de Ilopango y la hospitalidad salvadoreña.

Como parte del protocolo del sorteo a FESAVELA , Gerardo Dueñas, Gerente Administrativo realizó la presentación de premios mayores y la presentación de maletines de balotas estuvo a cargo de Christian Gómez, Gerente Técnico. Además, se hizo entrega del cuadro conmemorativo a Rodrigo Colorado, presidente de la federación , en reconocimiento a l aporte y fortalecimiento del deporte y la proyección internacional de El Salvador.

Resultados del Sorteo LOTRA N.o 45 2:

Primer Premio: $ 525,000 – Billete N o 16749 – VENDIDO

Segundo Premio: $20,000 – Billete N o 10597 – VENDIDO

Tercer Premio: $10,000 – Billete N o 24343 – VENDIDO

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