El Salvador lanza con xAI de Elon Musk el primer sistema educativo nacional de inteligencia artificial

ElSalvador–El Salvador se convierte en el primer país del mundo en implementar un sistema educativo nacional impulsado por inteligencia artificial (IA), gracias a una alianza entre el Gobierno salvadoreño y la compañía tecnológica xAI, propiedad de Elon Musk.

El proyecto busca transformar el aprendizaje en más de 5,000 escuelas públicas mediante la herramienta Grok, un asistente conversacional diseñado para ofrecer tutorías personalizadas a estudiantes y apoyo didáctico a docentes.

Según el acuerdo, la iniciativa beneficiará a más de un millón de estudiantes durante los próximos dos años, con el objetivo de ofrecer una educación adaptativa que se ajuste al ritmo y nivel de cada alumno. Además, miles de maestros serán capacitados para integrar esta tecnología en sus métodos de enseñanza, fortaleciendo así la transformación digital del sistema educativo.

xAI explicó que Grok permitirá crear entornos de aprendizaje flexibles, alineados con el currículo nacional, y con capacidad para atender tanto a estudiantes en áreas urbanas como rurales. La empresa destacó que este modelo busca “cerrar brechas educativas y sentar un precedente global sobre el uso responsable de la IA en las aulas”.

El presidente Nayib Bukele celebró la alianza, señalando que el país continúa avanzando en la adopción de políticas tecnológicas con impacto global.

“El Salvador demuestra que las naciones pueden alcanzar la cima mediante decisiones audaces y una visión estratégica. Con xAI a la vanguardia y nuestro país como laboratorio de innovación, esta alianza está destinada a ofrecer algo extraordinario para toda la humanidad”, expresó el mandatario en un comunicado oficial.

Por su parte, Elon Musk destacó que la implementación de Grok en el sistema educativo salvadoreño representa un paso decisivo hacia el acceso universal a la inteligencia artificial:

“Al asociarnos con el presidente Bukele para llevar Grok a cada estudiante, estamos poniendo la IA más avanzada directamente en manos de toda una generación. El Salvador no espera el futuro de la educación; lo está construyendo con xAI”, afirmó Musk.

El programa también plantea la creación de marcos de referencia internacionales sobre ética, seguridad y contexto local en el uso de inteligencia artificial educativa. xAI subrayó que su meta es impulsar el descubrimiento científico y profundizar la comprensión colectiva del conocimiento humano, aplicándolo en beneficio directo de la sociedad.

El presidente Bukele añadió que la IA debe entenderse como una herramienta con potencial para el progreso humano, dependiendo del propósito con que se utilice:

“Como todas las invenciones transformadoras, la inteligencia artificial no es en sí misma ni salvación ni perdición; es un espejo que refleja las intenciones de quienes la usan”, escribió en su cuenta oficial.

La cooperación entre xAI y el Gobierno salvadoreño marca un nuevo capítulo en la integración tecnológica del país. Tras su reunión en 2024, Bukele y Musk coincidieron en la necesidad de convertir a El Salvador en un referente mundial en innovación educativa.

Con este lanzamiento, la nación centroamericana se perfila como pionera en el uso de inteligencia artificial a gran escala dentro del sistema público de enseñanza, abriendo una nueva etapa en la educación digital del siglo XXI.

