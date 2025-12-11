Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llega a El Salvador para visita oficial

Día a Día News

ElSalvador–El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arribó este jueves a El Salvador para dar inicio a una visita oficial de dos días, enfocada en fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y de seguridad entre ambos países.

El mandatario costarricense fue recibido en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, quien encabezó el acto protocolario de bienvenida con los honores correspondientes.

Tras su llegada, el presidente Nayib Bukele dio la bienvenida a su homólogo mediante un mensaje en redes sociales: «Damos la bienvenida al presidente Rodrigo Chaves, jefe de Estado de la hermana República de Costa Rica».

De acuerdo con información oficial, la agenda bilateral contempla la firma de un memorando de entendimiento en materia de cooperación y el seguimiento a acuerdos previos sobre comercio y seguridad, alcanzados durante los encuentros del año anterior.

Además, ambos mandatarios sostendrán una reunión en la Quinta Presidencial del Lago de Coatepeque, donde abordarán temas relacionados con desarrollo económico, integración regional y estrategias conjuntas para promover la estabilidad en Centroamérica.

El presidente Chaves destacó antes de su viaje que su visita responde a una invitación del presidente Bukele y tiene como propósito estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. “Continuaremos trabajando por una región más próspera y solidaria”, expresó a través de sus redes oficiales.

Esta visita representa un paso más en la consolidación de la relación diplomática entre San Salvador y San José, marcada por el interés mutuo en promover la cooperación regional y el desarrollo compartido.

