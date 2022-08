El Salvador registra un 84 % menos de casos de dengue grave que en el 2019

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Ministerio de Salud, continúa con el combate de las enfermedades transmitidas por zancudos que se mantienen durante todo el año, la estrategia seguida para erradicar es fumigación, destrucción de criaderos y promoción de la higiene.



Según el ministro de Salud, Francisco Alabí, cada una de estas medidas ha contribuido a que se registre un 84 % menos de casos graves respecto a 2019.



“En cuanto a los casos confirmados graves por dengue, tenemos 84 % menos que en el 2019. Alguien se preguntará ¿por qué no lo comparamos con el 2021 o 2020?, pero estadísticamente hay suficiente respaldo internacional que nos dicta que no se pueden hacer comparativos con un periodo del tiempo en el cual estuvimos en una situación internacional como es la pandemia porque todos los marcadores estadísticos cambiaron”, explicó el ministro de Salud, Francisco Alabi.



Asimismo, en la actualidad se registra 499 casos menos de pacientes confirmados con dengue en comparación a 2019 y 870 hospitalizaciones menos en lo que va del año. Si bien se registran más casos sospechosos este año respecto a 2019, se debe a que muchas veces la sintomatología tiende a confundirse.



“Estamos ante una situación de una enfermedad viral como es el caso del COVID-19 que puede tener sintomatología muy diversa y esto es importante tenerlo en consideración. Cuando nosotros realizamos las pruebas confirmatorias nos dimos cuenta de que el 65 % de los casos sospechosos no era dengue, era sintomatología viral que podía ser desde un problema respiratorio o problema gastrointestinal”, indicó el funcionario.



Otro elemento importante es que en lo que va del 2022 no han sido registradas letalidades por dengue.



Además, este año se contabilizan 124 casos de zika en comparación a los 411 que hubo en el 2019, es decir que se registra una reducción del 70 %. Mientras que los casos de chikungunya reportan una disminución del 71 %. Este año se tienen 102 casos respecto a los 349 de 2019. Por estas dos enfermedades tampoco se tienen fallecidos.



Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se mantienen en zona de seguridad en el corredor endémico y los casos de neumonías se ubican en zona de éxito en la actualidad.





