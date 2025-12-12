El Salvador y Costa Rica firman alianza “Escudo de las Américas” contra narcotráfico y crimen organizado

Día a Día News

ElSalvador–En un paso decidido hacia la integración regional en seguridad, los gobiernos de El Salvador y Costa Rica firmaron hoy la Declaración de Coatepeque, que da origen al “Escudo de las Américas”, una alianza estratégica para enfrentar de manera conjunta el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

El pacto fue suscrito en la Residencia Presidencial junto al Lago de Coatepeque por los presidentes Nayib Bukele y Rodrigo Chaves, acompañados de sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco y Arnoldo André Tinoco.

El acuerdo establece un marco de cooperación para compartir inteligencia, coordinar operaciones y desmantelar redes criminales que operan a nivel regional y transnacional.

Durante la ceremonia, Bukele enfatizó la importancia de la coordinación entre países para enfrentar a organizaciones criminales que no reconocen fronteras ni límites. “Si el crimen opera en redes internacionales, no tiene sentido que los países no lo hagan en la misma medida”, afirmó. Resaltó también la voluntad de El Salvador de compartir su experiencia en seguridad, resultado de reformas profundas que transformaron al país de uno de los más inseguros del mundo a un referente en la región.

“Este acuerdo no es solo un papel más; reconoce que la seguridad y el desarrollo son pilares fundamentales para el bienestar de nuestras sociedades”, agregó el mandatario salvadoreño, invitando a otros países a sumarse a la iniciativa.

Por su parte, el presidente costarricense Rodrigo Chaves destacó los retos que enfrenta su país para controlar la violencia y la inseguridad. “Un solo homicidio es demasiado. Esta alianza representa una esperanza para fortalecer nuestras instituciones y proteger a la ciudadanía”, aseguró. Subrayó que Costa Rica actuará siempre dentro de un marco democrático y reiteró su confianza en el potencial de la cooperación regional para contener amenazas comunes.

La Declaración de Coatepeque busca trascender la bilateralidad y convertirse en un mecanismo regional, abierto a la adhesión de otras naciones que compartan la meta de combatir el crimen organizado y promover el desarrollo conjunto. Ambos mandatarios coincidieron en que los resultados deben ser tangibles y visibles para los ciudadanos.

Este acuerdo consolida una relación que viene construyéndose desde 2024 y representa un paso firme en la lucha contra las redes criminales que afectan a América Latina. En el marco de la visita oficial, el presidente Chaves también tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.

