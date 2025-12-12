Vie. Dic 12th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Encuentran con vida a madre e hijo tras desaparición en San Pedro Perulapán

Dic 12, 2025 #Cruz Verde, #Desaparecidos, #El Salvador, #emergencias, #Madre e hijo, #PNC, #rescate, #San Pedro Perulapan

Día a Día News

ElSalvador–Una madre y su hijo de siete años fueron rescatados con vida la tarde del jueves en el cantón El Carmen, San Pedro Perulapán, tras permanecer desaparecidos por más de 24 horas. La Policía Nacional Civil (PNC), Cruz Verde San Martín y la comunidad local unieron esfuerzos para ubicarlos en una zona de barrancos, donde quedaron atrapados.

El reporte inicial de desaparición se registró a las 10:00 a.m. del miércoles 10 de diciembre. Inmediatamente, familiares, autoridades y vecinos comenzaron la búsqueda, que culminó exitosamente en horas de la tarde del jueves.

Durante el rescate, la mujer presentó un trauma en una de sus extremidades inferiores, por lo que los rescatistas la estabilizaron en el sitio antes de extraerla mediante técnicas de rescate vertical.

Ambos fueron entregados al Sistema de Emergencias Médicas 132, que los trasladó a un centro de salud para evaluación y atención.

La rápida coordinación entre instituciones y la colaboración comunitaria fueron clave para evitar un desenlace fatal en este caso. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron la desaparición.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Café salvadoreño conquista paladares en Argentina y abre nuevas oportunidades comerciales

Dic 12, 2025
El Salvador

El Salvador y Costa Rica firman alianza “Escudo de las Américas” contra narcotráfico y crimen organizado

Dic 11, 2025
El Salvador

Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, llega a El Salvador para visita oficial

Dic 11, 2025
error: Contenido protegido