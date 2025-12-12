Encuentran con vida a madre e hijo tras desaparición en San Pedro Perulapán

Día a Día News

ElSalvador–Una madre y su hijo de siete años fueron rescatados con vida la tarde del jueves en el cantón El Carmen, San Pedro Perulapán, tras permanecer desaparecidos por más de 24 horas. La Policía Nacional Civil (PNC), Cruz Verde San Martín y la comunidad local unieron esfuerzos para ubicarlos en una zona de barrancos, donde quedaron atrapados.

El reporte inicial de desaparición se registró a las 10:00 a.m. del miércoles 10 de diciembre. Inmediatamente, familiares, autoridades y vecinos comenzaron la búsqueda, que culminó exitosamente en horas de la tarde del jueves.

Durante el rescate, la mujer presentó un trauma en una de sus extremidades inferiores, por lo que los rescatistas la estabilizaron en el sitio antes de extraerla mediante técnicas de rescate vertical.

Ambos fueron entregados al Sistema de Emergencias Médicas 132, que los trasladó a un centro de salud para evaluación y atención.

La rápida coordinación entre instituciones y la colaboración comunitaria fueron clave para evitar un desenlace fatal en este caso. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron la desaparición.

