El Salvador y EE. UU. abordan seguridad y derechos humanos en reunión oficial

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ElSalvador–Funcionarios de El Salvador y Estados Unidos sostuvieron un encuentro bilateral en el que abordaron temas relacionados con seguridad, derechos humanos y العلاقات comerciales, según informaron fuentes oficiales de ambos países.

La reunión fue encabezada por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, y el Secretario de Estado Adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Riley Barnes. De acuerdo con la Embajada estadounidense, durante el diálogo ambas partes coincidieron en que la justicia, la ley y el orden son elementos fundamentales para la protección de los derechos humanos.

La representación diplomática también expresó su interés en mantener y fortalecer la cooperación bilateral en estas áreas.

Por su parte, la Cancillería de El Salvador indicó que el encuentro permitió revisar temas de interés común, incluyendo la cooperación en materia de seguridad y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

La canciller Hill reiteró el interés del país en consolidar los vínculos comerciales y ampliar la cooperación en seguridad y defensa. Asimismo, según la institución, el funcionario estadounidense destacó avances en materia de seguridad registrados en El Salvador en los últimos años.

La funcionaria salvadoreña señaló que el país cuenta con un entorno de seguridad que ha permitido, según sus declaraciones, recuperar libertades como la movilidad, la expresión y el culto.

El encuentro se desarrolló en un contexto marcado por cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales sobre la situación de derechos humanos en El Salvador durante el régimen de excepción.

Un informe reciente ha señalado posibles violaciones a derechos humanos en ese periodo, que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, señalamientos que han sido rechazados por el Gobierno salvadoreño.

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