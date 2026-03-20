Incendio en chatarrera deja dos fallecidos y más de 10 personas afectadas

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ElSalvador–Un incendio estructural registrado en una chatarrera ubicada en la 34 Avenida Norte, en el barrio Lourdes de San Salvador Centro, dejó dos hombres fallecidos y más de 10 personas afectadas por inhalación de humo, según reportes de las autoridades.

La emergencia fue reportada alrededor de las 9:00 de la mañana, lo que activó la movilización de aproximadamente 20 elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar su propagación hacia estructuras cercanas.

Debido a la magnitud del siniestro, densas columnas de humo fueron visibles desde distintos puntos de San Salvador, generando alarma entre la población.

Tras las labores de extinción, los equipos localizaron los cuerpos de dos víctimas dentro del lugar. Protección Civil confirmó que ambos fallecidos son del sexo masculino.

De acuerdo con la información oficial, el incendio fue controlado en aproximadamente 40 minutos. Posteriormente, las instituciones continuaron con trabajos de liquidación y remoción de escombros para eliminar focos activos y descartar riesgos.

Las autoridades indicaron que, tras la intervención, no existe peligro de propagación del fuego en la zona.

En paralelo, Bomberos reportó un incremento en emergencias por incendios en lo que va de 2026. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, se contabilizan 2,361 incidentes, frente a 1,255 en el mismo periodo de 2025. Los incendios en maleza, forestales, estructurales, en basureros y en vehículos reflejan aumentos en comparación con el año anterior.

En otro hecho, la institución también atendió un incendio en un terreno con abundante vegetación seca en el cantón La Palma, caserío El Amate, en Santiago Nonualco, La Paz, donde realizaron labores de control para evitar la propagación del fuego.

#EnDesarrollo | Incendio en chatarrera de la 34 Avenida Norte, barrio Lourdes, San Salvador Centro, fue controlado. Equipos continúan labores de liquidación. Dos hombres fallecieron en el lugar.#DDNews #ElSalvador pic.twitter.com/OLMG4dgCw8 — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) March 20, 2026

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