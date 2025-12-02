El Salvador y Finlandia impulsan alianza para fortalecer el sistema educativo público

Día a Día News

ElSalvador–La ministra de Educación, Karla Trigueros, firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, con el objetivo de impulsar una transformación estructural en el sistema educativo salvadoreño.

El acuerdo fue suscrito en presencia de representantes de la Cancillería y miembros del cuerpo diplomático, como parte de los esfuerzos del Gobierno por elevar la calidad educativa y promover nuevas estrategias de aprendizaje.

Según el Ministerio de Educación, el convenio permitirá fortalecer áreas clave como el diseño y la gestión curricular, la incorporación de tecnologías de aprendizaje y la formación docente. También incluye la implementación de políticas de cultura de paz, enfocadas en la prevención de la violencia y el acoso escolar.

La ministra Trigueros destacó que esta alianza representa un paso decisivo hacia una educación moderna e inclusiva, con el respaldo de Finlandia, país reconocido por su modelo educativo innovador. Subrayó que el trabajo conjunto permitirá adoptar prácticas pedagógicas efectivas que prioricen la formación integral del estudiante.

El memorándum contempla programas de movilidad académica y capacitación docente, a fin de que maestros salvadoreños puedan intercambiar experiencias con profesionales finlandeses y aplicar metodologías adaptadas al contexto nacional.

De acuerdo con la titular del ramo, la cooperación internacional será un pilar fundamental para avanzar hacia un sistema educativo más equitativo, que promueva la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico desde las aulas.

El Ministerio de Educación detalló que esta iniciativa forma parte del proceso de modernización que impulsa el Gobierno, orientado a incorporar la tecnología como herramienta pedagógica y a fortalecer la formación profesional de los docentes.

El modelo finlandés, reconocido por su enfoque en la educación temprana y el aprendizaje personalizado, servirá de referencia para el desarrollo de nuevas estrategias educativas en El Salvador, especialmente en áreas como la primera infancia y la enseñanza basada en competencias.

El acuerdo también promueve el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas en políticas de convivencia escolar, gestión institucional y desarrollo docente, contribuyendo a la construcción de entornos educativos seguros y motivadores.

Con esta alianza, El Salvador busca avanzar hacia un sistema educativo que combine calidad, inclusión y sostenibilidad, alineado con los estándares internacionales de excelencia académica.

