El Santo Entierro congrega a decenas de fieles en San Salvador

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ElSalvador–La procesión del Santo Entierro se desarrolló el Viernes Santo en el Centro Histórico de San Salvador, donde decenas de fieles participaron en una de las principales actividades religiosas de la Semana Santa en el país.

El recorrido inició en la iglesia El Calvario y avanzó por distintas calles del Centro Histórico, en medio de un ambiente marcado por el silencio y la solemnidad.

Durante la procesión, los asistentes acompañaron la imagen de Cristo Yacente, trasladada en una urna que representa el momento en que, según la tradición cristiana, fue colocado en el sepulcro tras la crucifixión.

El trayecto se desarrolló sobre una extensa alfombra elaborada por comunidades y voluntarios, considerada entre las más representativas del país, donde se integran elementos artísticos y religiosos inspirados en la pasión y muerte de Jesús.

A lo largo del recorrido también fue acompañada la imagen de la Virgen de los Dolores, mientras los fieles participaron con oraciones, cirios encendidos y marchas solemnes.

La actividad reunió a personas de distintas edades y forma parte de las tradiciones que cada año se desarrollan durante la Semana Santa, consolidándose como una de las expresiones culturales y religiosas más concurridas en el Centro Histórico de San Salvador.

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