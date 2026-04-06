Protección Civil reporta 34 fallecidos en Semana Santa por accidentes y ahogamientos

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ElSalvador–El Sistema Nacional de Protección Civil reportó un total de 34 personas fallecidas durante el periodo vacacional del Plan Verano 2026, en hechos relacionados principalmente con accidentes de tránsito y emergencias acuáticas.

De acuerdo con el balance oficial, 26 de las muertes ocurrieron en siniestros viales registrados entre el 28 de marzo y el 4 de abril, mientras que otras ocho corresponden a casos de inmersión.

En ese mismo periodo, las autoridades contabilizaron 444 accidentes de tránsito, con un saldo de 324 personas lesionadas. Estas cifras representan un incremento del 5.5 % en comparación con el año anterior, según el informe presentado por el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.

En cuanto a las atenciones en cuerpos de agua, se reportaron 130 rescates, de los cuales 33 fueron catalogados como simples y 97 como profundos. Dentro de estos últimos, 58 corresponden a adultos y 39 a menores de edad.

Además, se registraron dos rescates en zonas montañosas durante el periodo vacacional. Las autoridades también señalaron casos particulares atendidos en playas, incluyendo el de una persona que fue auxiliada en tres ocasiones.

Protección Civil mantiene activos operativos de búsqueda para dos personas reportadas como desaparecidas: una tras un incidente en lancha en la Barra de Santiago y otra en un río en Nueva Concepción, Chalatenango.

Según las autoridades, durante toda la semana se desplegaron equipos de respuesta a nivel nacional como parte del operativo vacacional.

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