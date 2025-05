El Servicio Postal de EE. UU. publica su clasificación nacional de mordeduras de perro

El año pasado, los incidentes relacionados con ataques de perros a empleados del Servicio Postal superaron los 6,000 casos. Como parte de la Campaña Nacional de Concientización sobre Mordeduras de Perro 2025 del USPS, la organización ofrece información crucial sobre cómo los dueños de perros pueden ser buenos guardianes de la entrega segura del correo y garantizar la seguridad de sus empleados.

La campaña, que durará un mes, comienza el domingo 1 de junio. El tema de este año es «Asegure a su perro, mantenga las entregas en orden».Difunde la noticia de la campaña con el hashtag #dogbiteawareness .

“La mejor manera de protegerse de los ataques de perros es reconocer y promover la responsabilidad de tener una mascota, como enseñarle a su perro comportamientos y órdenes adecuados, y no permitir que deambule libremente. Todos los perros, sin importar su raza, tamaño o edad, pueden morder”, dijo Leeann Theriault, gerente de concientización sobre seguridad y salud de los empleados de USPS. “Los ataques de mordeduras de perro a empleados postales se pueden prevenir. El mensaje más importante que nuestros clientes deben recordar durante la Campaña Nacional de Concientización sobre Mordeduras de Perro de USPS 2025 es mantener a su perro seguro y alejado del cartero mientras se entrega el correo. Ayude a garantizar la seguridad de todos en nuestras comunidades”.

Los dueños de perros pueden ayudar con la entrega segura del correo

Muchos somos amantes de los perros, pero pocos somos expertos en la materia. Incluso perros que nunca han mostrado signos de agresividad pueden reaccionar de maneras inesperadas para sus dueños. Pueden actuar sin previo aviso, guiados por su instinto de proteger a sus dueños y sus propiedades. Los perros pueden atacar no solo para defender su territorio, sino también cuando se sienten asustados, ansiosos o indispuestos. No se trata solo de perros malos o agresivos, sino de momentos impredecibles.

La mayoría de la gente sabe la hora aproximada a la que llega su cartero cada día. Asegurar a su perro antes de que el cartero se acerque a su propiedad minimizará cualquier interacción potencialmente peligrosa.

Mantenga a su perro en una habitación o área separada de el Cuando el cartero llegue a tu casa, cierra la puerta firmemente y asegúrate de que esté bien cerrada para que tu perro no se escape ni la rompa inesperadamente. Si… tú son afuera con su perro mientras Mientras se entrega el correo, asegúrese de que su perro esté atado y alejado del cartero. Nunca acepte el correo del cartero en presencia de su perro.

Los dueños de mascotas también deben recordar a los niños que no deben tomar el correo directamente del cartero porque el perro puede ver al cartero como una amenaza para el niño.

El costo de un ataque de perro

Cuando un empleado postal sufre una lesión por el ataque de un perro, esto puede costarle al dueño del perro miles de dólares porque podría ser responsable de facturas médicas, salarios perdidos, costos de reemplazo de uniformes y dolor y sufrimiento del empleado.

“Puede que los clientes no consideren a su perro un peligro para los demás; sin embargo, para un cartero como yo, todos los perros pueden ser una amenaza al repartir el correo”, dijo Jonah Helfrich, cartero de Blue Bell, Pensilvania. “Recientemente estaba repartiendo correo y un perro irrumpió por una puerta y me mordió en la muñeca, lo que me obligó a buscar atención médica. Recomiendo encarecidamente a todos los dueños de perros que tomen precauciones para asegurar que su perro esté seguro durante la entrega del correo”.

Los carteros saben cómo realizar entregas seguras

Los carteros están entrenados para observar una zona donde saben que puede haber perros. Se les enseña a estar alerta ante posibles condiciones peligrosas y a respetar el territorio canino.

Los carteros están capacitados para:

Haga un ruido no amenazante o haga sonar una cerca para alertar a un perro si entra a un patio;

Nunca asustes a un perro;

No pierda de vista a ningún perro;

Nunca asuma que un perro no morderá;

Nunca intente acariciar o alimentar a un perro; y

Coloque el pie contra una puerta que se abre hacia afuera para evitar que el perro se escape.

Si un perro ataca, los transportistas también están entrenados para mantenerse firmes y proteger su cuerpo colocando algo entre ellos y el perro (como una bolsa de correo) y para usar repelente para perros, si es necesario.

Los carteros cuentan con herramientas para alertarlos sobre la presencia de perros en sus rutas. Una función de alerta canina en sus escáneres portátiles puede recordarles sobre un posible peligro canino, y se deben usar tarjetas de advertencia durante la clasificación del correo para alertar a los carteros sobre las direcciones donde un perro podría interferir con la entrega.

La entrega de correo podría suspenderse debido a un perro sin protección

Cuando un transportista se siente inseguro, se puede interrumpir el servicio postal.

Hasta que el transportista se sienta lo suficientemente seguro como para reiniciar la entrega, el correo deberá ser recogido en la oficina de correos local del dueño del perro.

Si un cartero considera que una casa o vecindario no es seguro para entregar el correo y no hay forma de informar a los residentes sobre la suspensión del servicio postal, estos deberán contactar al supervisor de su oficina de correos local para obtener más información. También deberán recoger su correo en la oficina de correos hasta que sea seguro reanudar la entrega.

Ciudades y estados con más ataques de perros en 2024

Estas 38 ciudades comprenden las 20 localidades con mayor número de incidentes de mordeduras de perros:

Datos de incidentes/mordeduras de perros de 2024 CIUDAD # de ATAQUES DE MORDEDURA DE PERRO Las 20 ciudades más importantes 1 LOS ÁNGELES, California 77 1 2 Houston, Texas 65 2 3 Chicago, Illinois 57 3 4 San Luis, Misuri 47 4 5 CINCINNATI, Ohio 44 5 6 DALLAS, Texas 43 6 7 KANSAS CITY, Misuri 40 7 8 CLEVELAND, Ohio 40 7 9 SAN DIEGO, California 35 8 10 DENVER, Colorado 34 9 11 SAN ANTONIO, Texas 32 10 12 FILADELFIA, Pensilvania 32 10 13 Detroit, Michigan 32 10 14 COLUMBUS, Ohio 32 10 15 MINEÁPOLIS, Minnesota 30 11 16 INDIANÁPOLIS, Indiana 26 12 17 PHOENIX, Arizona 25 13 18 Memphis, Tennessee 25 13 19 OMAHA, Nebraska 24 14 20 LOUISVILLE, Kentucky 24 14 21 ROCHESTER, Nueva York 23 15 22 Toledo, Ohio 21 16 23 SACRAMENTO, California 21 16 24 EL PASO, Texas 21 16 25 SAN FRANCISCO, California 20 17 26 Ciudad de Oklahoma, Oklahoma 20 17 27 MILWAUKEE, Wisconsin 20 17 28 ALBUQUERQUE, Nuevo México 20 17 29 Stockton, California 18 18 30 Oakland, California 18 18 31 YOUNGSTOWN, Ohio 17 19 32 SALT LAKE CITY, Utah 17 19 33 PITTSBURGH, Pensilvania 17 19 34 Miami, Florida 17 19 35 DES MOINES, Iowa 17 19 36 SAN PETERSBURGO, Florida 15 20 37 FORT WORTH, Texas 15 20 38 Birmingham, Alabama 15 20

Aquí están los 10 estados con el mayor número de incidentes de mordeduras de perros:

Datos de incidentes/mordeduras de perros de 2024 ESTADO # de MORDEDURA DE PERRO/PERRO Los 10 estados principales 1 California 701 1 2 Texas 438 2 3 Ohio 350 3 4 Illinois 344 4 5 Nueva York 322 5 6 Pensilvania 316 6 7 Michigan 231 7 8 Florida 210

