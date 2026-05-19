Honduras impide ingreso de paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños en Nahuaterique

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ElSalvador–Una delegación del Gobierno de El Salvador no logró ingresar este martes a territorio hondureño con más de 1,900 paquetes escolares destinados a estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad en la zona de Nahuaterique, ubicada en el sector fronterizo del norte de Morazán.

La comitiva era encabezada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien informó que las autoridades hondureñas prohibieron el ingreso de los insumos tras realizar los trámites migratorios en el paso fronterizo de Pasamono.

Según explicó la funcionaria, la misión tenía como objetivo entregar útiles escolares, uniformes y dispositivos electrónicos a alumnos que forman parte del sistema educativo salvadoreño y residen en la zona conocida como exbolsones de Nahuaterique.

De acuerdo con el Gobierno salvadoreño, los paquetes incluían materiales necesarios para el año lectivo, además de tablets o laptops para cada estudiante beneficiado. La entrega había sido autorizada por el presidente Nayib Bukele y estaba dirigida a estudiantes de más de 30 centros educativos del sector.

Tras conocerse la negativa de ingreso, padres de familia y docentes que esperaban la ayuda manifestaron su inconformidad y preocupación por la suspensión de la entrega.

Cindy Lorenzo Pineda, docente de una escuela de la zona, señaló que los materiales representarían un apoyo importante para el proceso educativo de los alumnos. Mientras tanto, varios padres de familia afirmaron que la ayuda significaba un alivio económico para hogares de escasos recursos.

Algunos habitantes de Nahuaterique también hicieron un llamado a las autoridades hondureñas para permitir el ingreso de la asistencia educativa, argumentando que los estudiantes beneficiados poseen doble nacionalidad y forman parte de comunidades fronterizas históricamente vinculadas con ambos países.

La ministra Trigueros indicó que la delegación salvadoreña se retiró del lugar tras recibir la notificación de las autoridades hondureñas y aseguró que respetarían las indicaciones emitidas en el punto fronterizo.

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