“El Tiburón de las Ventas”: desarrolla una marca poderosa y establece tu empresa en el mercado con una metodología comprobada

“Nunca paren de soñar, nunca paren de creer en ustedes. No hay edad para emprender, para poder cumplir las metas. Solamente depende de ti.” Luis Eduardo Guevara.

El mundo de las ventas es extenso, como el camino del éxito para lograr los objetivos que se desean alcanzar con el desarrollo de una marca poderosa, a fin de obtener una idea ganadora o crecer más en el negocio y la conexión con el equipo.

Para aquellas personas que tienen una idea de crear un marca y comenzar a vender su producto o incluso, para empresarios que desean crecer y vender más, el libro “El Tiburón de las Ventas”, del locutor, emprendedor, publicista y mercadólogo Luis Eduardo Guevara, nos enseñará paso a paso a darle forma a nuestro emprendimiento y establecer la empresa en el mercado de manera definitiva.

En una entrevista realizada por el medio, Luis Eduardo Guevara nos explica sobre su libro “El Tiburón de las Ventas”, el cual recopila más de 20 años de su experiencia en el mundo de los negocios, con una historia que comenzó en su infancia y que ahora se destaca como un empresario de talla internacional que construye más de 100 marcas al año.

“El Tiburón de las Ventas”: Lección de vida

La inspiración del libro, se da con una anécdota de su infancia que marcó la vida de Luis Guevara, y que lo llevó al mundo de las ventas y del éxito de su marca: “es de cómo yo aprendí a vender a los 7 años y cómo sobrevivía de vendedor”, nos comenta.

“Yo a los 7 años acompañaba a mi mamá a una isla en Venezuela, llamada Margarita para que mi mamá, enfermera, tuviera un segundo ingreso vendiendo sábanas. Yo me acuerdo claramente, que aquel árabe que le vendía las sábanas a mi mamá, describía muy bien aquel producto donde explicaba que esa sábana tenía 400 hilos, que era la mejor que podían llevarse, que era como una seda que frotaba su rostro.

Aquel discurso del aquel árabe, este niño de 7 años tuvo un por qué y para qué se aprendió cada uno de los pasos, de cómo la describía… como que él había realizado esas sábana. Lo hacía con tanta pasión que conectaba la venta; porque la venta es conexión, es energía”, nos cuenta Luis Eduardo Guevara, sobre su anécdota de infancia que lo inspiró.

De acuerdo al autor del libro, el tiburón es el único animal del mundo que no lo desenfoca nadie cuando va tras una meta, y cuando va sobre la presa o sobre lo que se quiere comer, no importa lo que esté pasando a su lado, él sigue su objetivo hasta lograrlo.

Metodología

El libro “El Tiburón de las Ventas”, recoge una metodología de venta que ha sido comprobada y que con la experiencia de Guevara, ha realizado más de 400 construcciones de marca en los Estados Unidos.

Este posee un método de 15 pasos que te van guiando a lograr objetivos de cómo escalar ventas, como parte fundamental de una marca.

El libro es para persona que tienen la idea de crear una marca poderosa, que quiera crear un negocio, y con el cual podrán lograrlo a través del trabajo en equipo, la metodología, la disciplina, la organización y del enfoque hacia donde se cree. Con esto podrá alcanzar:

Aterrizar la idea: esa idea ganadora que se debe de tener. Para empresarios: que estén facturando $100 mil o incluso $1 millón, que quieran vender, crecer más y conectar con su equipo de trabajo.

Foto: Lanzamiento del libro «El Tiburón de las Ventas», LuisE. Guevara junto a sus hijos Alessandra Sophia, Arturo Nazareth y Luis Alejandro

“Si conectas con tu servicio, siempre vas a poder vender”.

“Muchos de nosotros, a veces carecemos de algunos de los elementos que son necesarios para tener triunfos en una marca o una meta. Hay personas que no tienen claro qué quieren hacer, que no sabe cómo salir de la rueda del ratón y quieren siempre ser unos empleados y cobrar los viernes o los quinces, porque están sumergidos en esa zona de confort que es tan dañina para el ser humano, que no te deja pensar, que crees que es segura, pero es la zona más insegura que puede haber.

Este libro te ayuda a plantearte metas y escalar hasta lograrlo”, nos explica Luis Eduardo Guevara.

Entre los 15 pasos, el libro nos habla de los pasos que son fundamentales: el logro de la moción en sus clientes, el seguimiento con los clientes, cómo se convierte su forma de vender en un sistema.

Asimismo, se escala diferentes puntos fundamentales como: escuchar a un cliente, cómo persuadir (persuadir no es engañar), conocer su producto al 100 %, y por supuesto, la capacitación de forma constante para poder lograr esos objetivos que se ha trazado.

“Hay personas que dicen que no pueden comenzar a hacer un negocio porque no tienen dinero, yo siempre les digo que lo más importante no es tener dinero; lo más importante es la idea, qué quiere hacer… porque cuando es buen vendedor y una buena idea, te va a llegar capitalistas, vas a poder conectar con personas que pongan capital o socio, inversionistas o un banco o que puedan poner el dinero.

Lo más importante es la idea y sobre todo de cómo saber cómo vender”, afirma.

Además, nos explica que lo primordial es capacitarse, y es fundamental contar con un mentor en nuestras vidas que no pueda guiar paso a paso, para lograr esos objetivos.

