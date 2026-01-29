Cambios fiscales 2026: Nuevas deducciones por propinas y horas extras marcan la pauta para los hispanos en EE. UU.

Por: Fredy Ortiz

Entrevistado: Miguel Burgos, CPA de TurboTax

La temporada de impuestos 2025 (que se declara en 2026) llega con cambios históricos que impactarán directamente el bolsillo de los contribuyentes, especialmente de la comunidad hispana. Para desglosar estas novedades, conversamos con Miguel Burgos, Contador Público Autorizado (CPA) y experto de TurboTax, quien nos explica desde las nuevas deducciones por propinas hasta cómo protegerse de estafas.

¿Cuáles son las leyes y normas más importantes para los impuestos de este año?

“Este año tenemos más cambios de lo habitual. Lo más destacado es el nuevo Anejo 1A, que va acompañado a la forma 1040 en la que incluye cuatro deducciones nuevas. Dos de ellas son fundamentales”, manifiesta, Miguel Burgos.

Ingresos por propinas: Los contribuyentes que reciben propinas (efectivo o electrónico) podrán deducir hasta $25,000. Esta medida también es aplicable para trabajadores por cuenta propia.

Horas extras (Overtime): Dependiendo del estado civil y nivel de ingresos, se ha habilitado una deducción de hasta $25,000 por ingresos derivados de tiempo extra trabajado.

Ajustes en deducciones detalladas y Crédito por Hijos

El análisis de Burgos destaca un alivio significativo en los impuestos estatales y locales (SALT). La deducción máxima, que anteriormente estaba topada en $10,000, aumenta este año a $40,000, permitiendo a quienes poseen propiedades o pagan altos impuestos estatales reducir su carga fiscal federal.

En cuanto al Crédito Tributario por Hijos (CTC), el monto sube de $2,000 a $2,200. No obstante, el experto advierte sobre un cambio en los requisitos de elegibilidad: a partir de este año, tanto el dependiente como el contribuyente deben poseer un Número de Seguro Social (SSN) válido para empleo. Esto significa que quienes declaran con un número ITIN podrían ver limitada su capacidad para reclamar este crédito específico, a diferencia de años anteriores.

¿Cómo afectan específicamente estos cambios a los latinos en EE. UU.?

“El impacto es directo, muchos hispanos trabajan en la «economía compartida» delivery, transporte o restaurantes, y la deducción de propinas puede significar un ahorro enorme o un reembolso mayor. Sin embargo, hay un cambio crítico en el Crédito Tributario por Hijos. Hasta 2024, un padre con ITIN podía reclamar el crédito si su hijo tenía Seguro Social. En 2025, el requisito cambia: tanto el dependiente como el contribuyente deben tener un número de Seguro Social válido para empleo. Esto podría dejar fuera a familias que antes calificaban”. Explica el experto de TurboTax.

¿Quiénes deben presentar la declaración?

“Para este ciclo fiscal, los límites de ingresos para estar obligado a declarar se han actualizado bajo la deducción estándar: Solteros, deben declarar si sus ingresos superan aproximadamente los $15,750 y trabajadores por cuenta propia, el umbral es mucho menor; cualquier persona con ingresos netos superiores a $400 tiene la obligación legal de presentar una declaración”, menciona, Burgos.

¿Cuál es el secreto para recibir más dinero de vuelta este año?

“La clave es la preparación y el tiempo. No lo deje para última hora para evitar errores por prisa. Recopile sus W-2, 1099 e identificaciones (SSN o ITIN). Este año, con créditos como el de Ingreso del Trabajo (EITC), que puede llegar hasta los $8,046 para quienes tienen tres dependientes, cada detalle cuenta”, sugiere el experto.

¿Qué riesgos de fraude detectan y qué recomiendan para protegerse?

“Lamentablemente, las estafas crecen. Mi recomendación es verificar siempre al preparador. Pregúntele: “¿Va usted a firmar mi declaración y poner su número de identificación de preparador (PTIN)?”. Si no lo hace, no es confiable”, recomienda el CPA.

Asimismo, recordó que el IRS nunca inicia contacta por teléfono o correo electrónico para solicitar información personal, sino que lo hace mediante notificaciones físicas por correo postal.

“El IRS nunca llama por teléfono. Siempre se comunican por carta formal. En TurboTax usamos verificación de dos pasos y protegemos la data bajo estrictas regulaciones federales. No comparta su contraseña con nadie”.

Por último, el experto aconseja a la población en general «si tiene dudas sobre si debe declarar o no (la regla general es un ingreso superior a $15,750 para solteros), visite TurboTax.com. Allí encontrará artículos bilingües y expertos listos para ayudarle a que no le toque pagar intereses o penalidades después». «La clave está en comenzar con tiempo. Evite los errores que conlleva la prisa para asegurar que su reembolso no se retrase ni se reduzca innecesariamente», concluye Miguel Burgos.

TurboTax ha expandido su oferta para la comunidad hispana con una experiencia 100% en español, que incluye desde el software hasta el acceso a expertos bilingües. Para este año, la firma ofrece tres modalidades: DIY (Hágalo usted mismo): Uso del software de forma autónoma, asistencia híbrida, preparación con el apoyo remoto de un experto y presencial en la que se tiene acceso a más de 600 oficinas y 20 tiendas en toda la nación para quienes prefieren la interacción cara a cara.

