Wiser Learning System, un método cognitivo- conductual con el que los niños aprenden sobre las matemáticas de forma divertida

Las oportunidades disponibles para el aprendizaje de las matemáticas en América Latina y el Caribe, presentan un panorama catastrófico, según un estudio del Instituto para Estudios Globales en Política Educativa, de la Universidad de Albany, en Nueva York, Estados Unidos. Para ello, el programa Wiser Learning System, potencia las habilidades a través de un método complementario que desarrolla altas capacidades en los niños y niñas, utilizando una plataforma virtual, a fin de obtener un crecimiento en la abstracción, la creatividad, autoestima, autonomía e independencia en sus alumnos.

El método Wiser, que nació en el 2019 como resultado de la pandemia y que se encuentra disponible en toda Hispanoamérica, ocupa un entrenamiento cognitivo- conductual basado en la neurociencia con el acompañamiento personalizado de cinco pedagogas que se encargan en desarrollar alto rendimiento en los niños a partir de los 6 años.

La directora de ventas del Programa Wiser Learning System, Tanya Portugal Ortega, en una entrevista para el medio nos explica que, para el desarrollo de las habilidades en los niños y niñas, se usa el cálculo mental, la lectura, el pensamiento creativo y la resolución al problema con el propósito de buscar el autoaprendizaje, el desarrollo de la habilidad, la responsabilidad, entre otras competencias en los alumnos.

Mediante el programa, los alumnos aprenden que las matemáticas son fáciles, divertidas, y quienes desarrollan su capacidad en la materia aprenden todo de una manera más fácil.

Cómo funciona el programa

De acuerdo a la directora Tanya, Wise se adapta al niño con el método cognitivo- conductual, en un entrenamiento diario a través de una plataforma virtual, en donde se le ponen desafíos y entrenamientos.

El primer mes de entrenamiento, consta de una inducción para los niños y sus papás. El sistema es flexible y pueden conectarse con un link, desde su computadora o celular.

“Ellos van tomando confianza, de que sí pueden o van perfeccionando y cada vez se vuelven más rápidos. Eliminamos toda la parte de contar con los deditos, de apuntar en una hoja para hacer los cálculos. Nosotros tenemos una gran herramienta que se llama cerebro y lo podemos hacer, a través de saber utilizarlo. Ese es el sistema que Utilizamos. Todos los días tienen que tener 20 minutos diarios, en esto van viendo sus avances, sus logros. Aquí ellos lo van comprobando, ellos mismo se van dando cuenta que es verdad”, explica Tanya Portugal.

El programa trabaja con estrategias inspiradas en Triple Focus, en la parte de autoconocimiento, la autovaloración, y la aceptación.

–La empatía: en la parte emocional, inteligente, el autocontrol, el manejo del estrés.

– El enfoque sistémico: el manejo de conflictos, el pensamiento creativo, la toma de decisiones, como algo fundamental.

“Nuestra propuesta pedagógica es de nosotros vamos a ir tan rápidos como quieran ir o si necesitan ir despacio, vamos a ir despacio. Nosotros estamos centrados en la capacidad de cada uno de nuestros niños.

Nosotros nos concentramos en ellos para ver de qué manera vamos a hacer que toda es capacidad que tienen se desarrolle. Nosotros no vamos a dar una receta, no vamos a invertir una clase para que ellos se la memoricen y nada más. No, vamos a fomentar que saquen toda su capacidad a través de un entrenamiento diario”, manifiesta Tanya Portugal.

Asimismo, el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades en el programa, se ve reflejado en sus colegios, con las buenas notas, calificaciones, logros y distinciones.

La importancia de las matemáticas

El programa Wiser Learning System, tiene como objeto la educación de las nuevas generaciones en tres áreas fundamentales del ser humano: El pensamiento matemático, las competencias del lenguaje y el talento humano. En este último, el método Wiser desarrolla la creatividad, imaginación, autoconocimiento, empatía y la relación con otros.

“No sirve de nada que la persona sea muy desarrollada, si no sabe relacionarse con los otros, no sabe relacionarse en equipo… Entonces ¿por qué son importantes las matemáticas?, es un lenguaje numérico que toda la vida lo vamos a utilizar (no es una simple asignatura del colegio). Las matemáticas nos permiten leer el mundo y la vida”, nos comenta Tanya Portugal.

La deficiencia en las matemáticas

Existe un análisis hispanoamericano a cerca del avance de la matemática y el lenguaje, “y es muy lamentable a medida que se limita esta capacidad de los chicos de aprender a tratar las matemáticas y lenguaje o se van alejando del conocimiento y de poder aspirar profesionalmente a otros ámbitos sociales”, nos comenta Tanya.

El programa Wise, se preocupa por hacer crecer el avance de las matemáticas en los niños, ya que considera que existe mucho potencial en Latinoamérica. Para ello ofrece su herramienta y método que resulta eficiente.

“Tenemos niños súper rápidos, súper capaces intelectualmente, pero tenemos que trabajar la parte emocional… se enojan, se irritan o se frustran, entonces tenemos que ir viendo por dónde apoyar.

Hay otro niños que son de carácter muy manejable, muy tranquilos; pero en cambio, necesitan acelerar su procesos mentales, cálculo mental. A través del entrenamiento logramos eso poquito a poquito acompañando y logramos el desarrollo, pero sin forzarlos, sin compararlos, sin estresarlos”, explica Tanya Portugal.

Los resultados positivos

El sistema está diseñado para 12 meses, pero hay niños que deciden estar por más tiempo con el programa, y es cuando se aprecia, principalmente, la velocidad, el cálculo mental en las matemáticas y la eficacia, así como la habilidad de concentración.

Entre otros beneficios están, la mejora de sus calificaciones en todas sus asignaturas, el desarrollo de la atención, concentración y aprenden a disfrutar de aprender.

“Principalmente estamos muy preocupados por ustedes papitos, que no saben cómo quisieran tener una ayuda y no saben a quién acudir. Permitan que Wiser, justamente este aliado, veámoslos como un familiar preocupados para ayudarle a sus hijos. La parte educativa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros chicos. Wiser no es un gasto, es una inversión que estamos haciendo para toda su vida. Permítanos toda las capacidades que tienen sus hijos a través de tener una herramienta eficiente que desarrolle las habilidades que ellos van a necesitan toda su vida”, agregó la directora de ventas del Programa Wiser Learning System.

Actualmente, no solo El Salvador se puede disfrutar de este sistema de Wiser, sino que ya está disponible en varios países, como en Chile, Ecuador, Perú, y en toda Hispanoamérica. Además, este 23 de septiembre, el programa llega a los Estados Unidos.

