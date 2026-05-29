Embajada de EEUU entrega equipo tecnológico para fortalecer atención de DoctorSV

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ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos en El Salvador entregó un donativo de equipo tecnológico a la plataforma DoctorSV, con el objetivo de fortalecer las capacidades de capacitación médica, monitoreo epidemiológico y atención remota en el país.

El aporte consiste en 55 pantallas interactivas que serán utilizadas en centros de formación y monitoreo especializado, orientados al seguimiento e identificación de enfermedades en tiempo real, según informaron las autoridades.

De acuerdo con DoctorSV, el nuevo equipo permitirá mejorar los procesos de capacitación del personal de salud, así como reforzar la preparación ante posibles emergencias sanitarias mediante herramientas tecnológicas especializadas.

El director de DoctorSV, Manuel Bello, señaló que el donativo contribuirá a fortalecer la atención remota y las capacidades técnicas de la institución. Además, indicó que las pantallas facilitarán el desarrollo de simulaciones, análisis de datos y actividades de difusión científica relacionadas con inteligencia artificial y telemedicina aplicada al área de salud.

Por su parte, el encargado de negocios adjunto de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, David Kryzwda, afirmó que la entrega representa un avance en la cooperación entre ambos países en materia de salud y tecnología.

Las autoridades destacaron que esta cooperación busca apoyar el fortalecimiento del sistema de salud salvadoreño mediante el uso de herramientas digitales y monitoreo especializado.

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