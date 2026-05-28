Exalcaldesa de Soyapango es enviada a juicio por actos arbitrarios y desobediencia

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ElSalvador–El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango resolvió enviar a juicio a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de actos arbitrarios y desobediencia en la modalidad de delito continuado.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos por los que será procesada ocurrieron entre 2021 y 2022 y están relacionados con presuntos incumplimientos de resoluciones emitidas por juzgados laborales de San Salvador tras el despido de empleados municipales.

Las investigaciones señalan que varias personas afectadas promovieron procesos judiciales luego de ser separadas de sus cargos y que los tribunales ordenaron su reinstalo, además del pago de salarios y prestaciones. Según las autoridades, dichas resoluciones habrían sido notificadas a la entonces alcaldesa, pero no fueron cumplidas.

La Fiscalía también sostiene que Montano de Martínez habría autorizado despidos de empleados protegidos por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal sin seguir el procedimiento establecido en la normativa vigente.

En el proceso judicial figuran cuatro personas como víctimas, quienes habrían resultado afectadas en distintos momentos antes de la destitución de la exfuncionaria en diciembre de 2022.

Tras la resolución del tribunal, el caso avanzará a la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad penal de la imputada.

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