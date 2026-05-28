Onda tropical provocará lluvias y tormentas este jueves advierte el MARN

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) prevé lluvias y tormentas para este jueves debido a la influencia de una onda tropical y otros sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubosidad en distintos puntos del país.

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada continuarán las lluvias y tormentas en sectores de la zona central y oriental, incluyendo puntos del Área Metropolitana de San Salvador.

Para la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en sectores de la cordillera del Bálsamo, el AMSS y la zona paracentral, con posibilidad de lluvias aisladas cerca del mediodía.

En horas de la tarde, las condiciones cambiarán a cielo mayormente nublado, con lluvias y tormentas previstas en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la cordillera del Bálsamo, la sierra de Berlín-Tecapa y distintos sectores de la zona norte del país.

Durante la noche, las precipitaciones continuarán en la zona norte, el oriente y sectores de la zona central y occidental, según las autoridades ambientales.

El Marn indicó que el viento estará del noreste y sureste, con velocidades entre los 10 y 20 kilómetros por hora. Además, durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas superiores a los 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del territorio nacional. San Miguel registrará nuevamente el ambiente más cálido con máximas de hasta 37 grados Celsius, mientras que San Salvador alcanzará los 31 grados y Santa Ana los 32 grados.

Acajutla y La Libertad tendrán temperaturas máximas de 33 grados, La Unión llegará a 34 grados y Nueva Concepción alcanzará los 33 grados Celsius.

Según el Marn, las condiciones atmosféricas mantendrán un ambiente muy cálido durante la tarde y primeras horas de la noche, refrescando durante la madrugada.

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